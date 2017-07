Souvenir Amédée-Gapany à Commentry

él RENARD

L'Issoirien Gaa remporté ce soir le Souvenir Amédée-Gapany à Commentry. Il devance Amaury Pacouret et Alexandre Larive. Après de multiples attaques en début de course et un cavalier seul de Simon Cavagna, un groupe de dix coureurs s'est retrouvé à l'avant. La sélection s'est faite dans les derniers tours comme c'est souvent le cas sur ce traditionnel circuit en centre-ville. Retrouvez le direct de la course en cliquant