Julien Lamy vainqueur de la nocturne des champions à Mussidan (24) - Vendredi 14 Juillet 2017 62éme édition de la Nocturne des champions à Mussidan (24) Organisation : RC Mussidan Epreuve ouverte aux 1ére , 2éme , 3éme catégorie , Juniors , PC Open et dames Speaker : Jean Louis Roche Dommage , quel dommage que Serge Augiéras le président du RC Mussidan n’est pas su prendre le virage de l’évolution de la communication …. Avec un budget plus qu’honorable il aurait pu communiquer sur « sa course » qui malheureusement ne recueille plus la participation qu’elle mériterait . Sans inscription sur le site de la FFC comme toutes les courses , les coureurs ne pouvaient pas s’engager et beaucoup pensaient que c’était une épreuve sur invitation . Victoire de Julien Lamy (CC Périgueux Dordogne) -

(Guy DAGOT - Sud Gironde Cyclisme)