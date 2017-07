L'actu féminine du 23 juillet 2017 - Women's WorldTour : Van Vleuten se rapproche de Van Der Breggen, le parcours de la Prudential RideLondon Classique, Allie Dragoo en tête dans l'Oregon. + Aller plus loin : La Course by Le Tour — Van Vleuten s'offre l'Izoard

Van Vleuten intraîtable La Course by Le Tour # 2. Annemiek Van Vleuten (Orica-Scott) survole la course-poursuite de Marseille et devance Elizabeth Deignan et Elisa Longo Borghini. [ LIRE LA SUITE ]

L'actu féminine du 21 juillet Les qualifiées pour La Course by Le Tour à Marseille samedi, la Coupe de France Dames reprend dimanche à Loudun, Lay mène la Cascade Cycling Classic. [ LIRE LA SUITE ]

La Course by le Tour, un bon format ? Le nouveau format de La Course by le Tour, avec l'Izoard et une poursuite, fait débat. L'occasion de s'interroger sur l'évolution à prendre pour le cyclisme féminin. [ LIRE LA SUITE ]

L'Argon 18 Gallium Pro de... Sofia Beggin Pour partir à l'assaut de l'Izoard, les filles d'Astana Women's Team ont bénéficié d'un Argon 18 Gallium Pro identique à celui des hommes. Seul le braquet diffère. [ LIRE LA SUITE ]

Interview de Pauline Ferrand-Prévot Canyon SRAM - "Je pense que trois semaines ce serait trop pour nous mais pourquoi pas une course d'une semaine, sur des étapes plus courtes." [ LIRE LA SUITE ]

Van Vleuten s'offre l'Izoard La Course by Le Tour # 1. Annemiek Van Vleuten (Orica-Scott) s'impose en solo au sommet de l'Izoard devant Elizabeth Deignan et Elisa Longo Borghini. [ LIRE LA SUITE ]

Rendez-vous au sommet La 1ère manche de La Course by Le Tour se dispute jeudi sur l'Izoard. Longo Borghini, Van Vleuten, Guarnier, Moolman, Niewiadoma, Vos et PFP sont attendues. [ LIRE LA SUITE ]

Brennauer enfin vainqueur Tour de Thuringe # 6. Lisa Brennauer (Canyon-SRAM) remporte enfin l'épreuve à domicile. La dernière étape est revenue à l'Américaine Skylar Schneider. [ LIRE LA SUITE ]