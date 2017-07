Suivez le Tour ! 1 – 23 JUILLET 2017

104e édition

Chaque année en juillet, la France vibre en jaune. Afin de suivre au mieux la course cette année, nous vous avons rassemblé les éléments essentiels qui vous permettront de ne rien manquer de cette 104e édition !



DU SPECTACLE DANS TOUS LES MASSIFS Au départ de Düsseldorf, 3 540 km de course, 8 étapes de plus de 200 km, 2 étapes de moins de 110 km, seulement 36 km de contre-la-montre individuel (deuxième distance la plus faible de l’histoire du Tour) et les 5 massifs montagneux français.



Ce parcours très hétéroclite offre un contraste qui va dynamiter l’épreuve, avec du spectacle assuré durant tout le Tour.



Les difficultés seront réparties tout au long des trois semaines. La Planche des Belles Filles, Peyragudes ou encore l’Izoard seront notamment des arrivées-clés de ce Tour de France.

Découvrez le parcours en détail

Pourquoi le Tour de France ne fait-il pas le tour de la France ? Afin de ne pas manquer les incontournables étapes de montagne qui ont fait sa légende, le Tour passe chaque année dans les deux massifs principaux : les Pyrénées et les Alpes. Le reste du parcours se déroule alors alternativement à l’ouest puis à l’est, formant ainsi un tour complet de la France en deux ans en passant par les pays frontaliers. La course se déplace là où se trouve la passion du Tour, y compris dans les villes et capitales étrangères.



UN TOUR PLUS OUVERT QUE JAMAIS Le Tour de France a rarement été si indécis. Avec un Christopher Froome en deçà de ses performances des années passées, la porte semble ouverte pour une bataille féroce entre les différents favoris. Cette année, une dizaine de prétendants au maillot jaune, tels que Nairo Quintana, Romain Bardet ou Richie Porte, ont les moyens de leurs ambitions. La majorité d’entre eux s’est affrontée lors du Critérium du Dauphiné et le spectacle y fut grandiose. Le suspense sera intense jusqu’aux derniers jours de ce Tour et le contre-la-montre de Marseille scellera définitivement le classement général.

Découvrez la liste des prétendants

RESTEZ CONNECTÉS ! Chaque année, beaucoup d’animations sont mises en place autour du Tour de France pour vous assurer une couverture optimale de l’évènement. En 2017, de nombreux dispositifs vous permettront d’être au plus près de la course.

L’application mobile

Grâce à la nouvelle application, découvrez toutes les informations sur le Grand Départ du Tour de France de Düsseldorf, les étapes, le parcours en vidéo, les équipes et coureurs,… Et dès le 1er juillet, accédez au streaming vidéo, au fil info de la course, aux écarts en direct sur les cartes et profils, aux classements et résultats en fin d'étape. Tout ça depuis votre mobile ! > Téléchargez l’appli du Tour, disponible sur Android et iOS

Le chat Messenger

Un moyen innovant de se tenir informé des actualités du Tour ! En engageant simplement la conversation avec la page facebook du Tour de France, vous pourrez retrouver de nombreuses informations sur la course et vous abonner à des notifications personnalisées. Des jeux vous permettront également de gagner des cadeaux ! > Rejoignez le chat via le bouton " contacter " sur la page facebook du Tour !

Le jeu mobile

Recrutez votre équipe et progressez dans un mode carrière complet. Participez aux plus prestigieuses courses du monde entier. Améliorez vos vélos et entrainez vos coureurs pour augmenter leurs compétences.

Saurez-vous faire les bons choix et vous imposer dans le Tour de France 2017 ? > Téléchargez le jeu mobile disponible sur Android et iOS

Retrouvez aussi…



Le site officiel du Tour évolue. Tout ce que vous avez besoin de savoir sur le Tour de France se trouve ici, du classement du jour à l’histoire des premières éditions. Découvrez les nouveautés du site web

Le Race Center vous permet d’avoir toutes les informations en direct et de ne rien manquer de la course. Photos, live textes, cartes, interviews, statistiques etc. Vous serez incollable sur l’étape du jour ! Suivez la course minute par minute !

Grâce à la caravane digitale, jouez en ligne avec les marques de la caravane même si vous ne pouvez pas la rencontrer sur la route ! Tentez votre chance pour gagner de nombreux goodies à gagner grâce à des mini jeux ! Tentez votre chance !