La 1ére étape du Tour des Coteaux et Landes de Gascogne pour Yohan Trimoulet - Samedi 1er Juillet 2017 Tour des Coteaux et Landes de Gascogne UFOLEP Organisation : CS Casteljaloux Speakers : André Musiol , Jean Luc Lapeyronie , Patrick Vigné. 1ére étape : Casteljaloux-Casteljaloux = 96,400 km ————————————– Article et photos signés Caroline Debenest. ——————————- Yohan Trimoulet, vainqueur de la 1ère étape du Tour des Coteaux et Landes de Gascogne UFOLEP -

(Guy DAGOT - Sud Gironde Cyclisme)