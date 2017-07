Tour de France — La classe d'Aru éclabousse la Planche - Tour de France # 5. Grâce à son attaque éblouissante à 2 500 mètres de la ligne, Fabio Aru devance tous les cadors sur la Planche des Belles Filles. Froome est en jaune.

Entre la victoire de Démare, le coup de coude de Sagan, les cheveux de Romain Bardet et la fête nationale américaine, voici la rubrique "Tweet Again". [ LIRE LA SUITE ]

Le briefing de Cyril Dessel

5ème étape : Vittel-La Planche des Belles Filles - "Après cinq jours de course, on va déjà avoir une idée de qui est dans l'allure pour gagner le Tour et qui ne l'est pas." [ LIRE LA SUITE ]