La deuxième manche du challenge d'Orléans a été remportée par le Chartrain Ludovic Bideau.

La course démarrait en trombe avec Ilongo (Chartres) et Er Rafai. Et ceci pendant 60 km sur les 70 de l'épreuve. Les fuyards augmentaient leur avance pour prendre une minute à la mi-course. Le public pensait que la course était jouée. À ce moment-là, un contre se formait avec trois coureurs : Bideau et Clère (Chartres) ainsi que Beauchaud (Toucy). Le trio gagnait du temps à chaque passage et finissait par rentrer sur les deux échappées. À 3 tours de la fin, tout était à refaire. Bideau et Er Rafai repartaient pour ne plus être rejoints. En vue de la ligne, Bideau s'assurait de la victoire au grand désespoir de Er Rafai. Clère battait Beauchaud pour le podium. Duguenet, 6 e, remportait le challenge sur les deux courses.

Dans la course cadets l'espoir saranais Clément Lebrun gagnait au sprint sa catégorie avec l'aisance qu'on lui connaît.

Chez les minimes Jules Réau (St-Denis-de-l'Hôtel) assurait la victoire de son coéquipier Millet en le ramenant sur le Cacien Durand.

Les classements

Minimes. 1. Millet (Saint-Denis-de-l'Hôtel) ; 2. Durand (Chécy) ; 3. Réau (Saint-Denis-de-l'Hôtel).

Cadets. 1. Lebrun (Saran) ; 2.Chantier-Moltrech (Gambetta) ; 3. Delafoy (Gambetta).

Seniors. 1. Bideau (Chartres) ; 2. Er Rafai (Gambetta) ; 3. Clère (Chartres) ; 4. Beauchaud (Toucy) ; 5. Ilongo (Chartres) ; 6. Duguenet (Châlette) ; 7. Batista (Gambetta) ; 8. Chalel (Paris O) ; 9. Rose (Auvergne) ; 10. Richet (UC Orléans).

Philippe Dhallu