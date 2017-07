Article et photos en cours...

Classic Vienne Poitou-Charentes — La FDJ sans partage - Classic Vienne Poitou-Charentes. Eugénie Duval remporte à Loudun la 7ème manche de la Coupe de France devant ses coéquipières Demay, Dreville et Bravard.+ Aller plus loin : Prix de Nogent-L'Abbesse — Séverine Eraud de nouveau GP de Trévé — Audrey reine de Bretagne GP Fémin'Ain d'Izernore — Marion Sicot en spécialiste Tour de Gironde — Maëlle Grossetête à sa main Prix de Mont Pujols — Jade Wiel s'affirme Grand-Prix de Chambéry — Anabelle Dreville en solo -

La jeune championne s'est imposée devant trois de ses coéquipières, après une course largement maitrisée par son équipe. A l'arrivée, elle devance Coralie DEMAY, Annabelle DREVILLE et Charlotte BRAVARD.

classements

1. E. Duval (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) les 95,4 km en 2h39'24'' soit une moyenne de 35,91 km/h, 2. C. Demay (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) mt, 3. A. Dreville (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) mt, 4. C. Bravard (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) mt, 5. M. Souyris (DN Team Féminin Languedoc Roussillon) à 1'13'', 6. J. Wiel (DN VC Morteau-Montbenoît) mt, 7. F. Zambon (DN Auvergne Rhone-Alpes) mt, 8. G. Richioud (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) mt, 9. M. Grossetête (DN St-Julien en Genevois Biofrais) mt, 10. L. Jounier (Breizh Ladies) mt, 11. V. Guilman (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) à 1'46''… > Coupe de France individuel après 7 manches : 1. J. Wiel (DN VC Morteau Montbenoît) 668 points, 2. M. Grosetête (DN Saint-Julien en Genevois Biofrais) 644 points, 3. M. Sicot (DN Saint-Julien en Genevois Biofrais) 598 points… 7. C. Demay (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) 465 points… 10. C. Bravard (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) 419 pts… > Coupe de France par équipes après 7 manches : 1. DN VC Morteau Montbenoît) 1.733 points, 2. DN St-Julien en Genevois Biofrais 1.573 points, 3. DN Breizh Ladies 1.432 points… > Championne Poitou-Charentes seniors : V. Guilman (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope). > Championne Poitou-Charentes juniors : A. Morichon (DN Charente-Martime). > Course d'attente minimes : 1. R. Delhomme (Cycle Poitevin), 2 L. Lepeculier (CA Civray), 3. A.Merceron (Bressuire AC), 4. A. Dissais (V. Naintré), 5. H. Brugier (V. Naintré).