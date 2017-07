La nouvelle gamme 785 de Look : le 785 Huez et Huez RS - Look a présenté ses deux derniers-nés : la nouvelle pédale Kéo 2 Max et le nouveau 785, en deux déclinaisons, le 785 Huez et le 785 Huez RS.. - ( Tous droits réservés 2000-2017 © Vélo 101, le site officiel du Vélo ®)

Look a présenté ses deux derniers-nés : la nouvelle pédale Kéo 2 Max et le nouveau 785, en deux déclinaisons, le 785 Huez et le 785 Huez RS.

