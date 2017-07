Bilans du Tour — Là où le Tour de France s'est joué - Devancé en montagne et au jeu des bonifications à l'arrivée, Chris Froome a intégralement construit sa quatrième victoire dans le Tour dans les contre-la-montre. - (Tous droits réservés 2000-2017 © Vélo 101, le site officiel du Vélo ®)

Groenewegen en costaud Tour de France # 21. Dylan Groenewegen s’est imposé en costaud sur la plus belle avenue du monde. Chris Froome remporte son quatrième Tour de France. [ LIRE LA SUITE ]

Dylan Teuns en jaune Tour de Wallonie # 2 : Jasper De Buyst (Lotto-Soudal) s’est imposé au sprint à Seraing. Benjamin Thomas (Armée de Terre) a été dépossédé de son maillot jaune par Dylan Teuns (BMC). [ LIRE LA SUITE ]

Le BH Ultralight de... Thomas Voeckler Ce dimanche 23 juillet est le dernier jour de course de Thomas Voeckler. L'occasion de présenter le vélo qui l'a accompagné pendant 3 semaines. [ LIRE LA SUITE ]

Tweet again à Marseille La victoire de Maciej Bodnar, les joies de Chris Froome et Rigoberto Uran, la souffrance de Romain Bardet et la déception de Mikel Landa au menu du tweet again. [ LIRE LA SUITE ]

Mon Tour de France... Nicolas Geay "J'aimais bien Lemond, je l'adorais, et cela se confirme maintenant. Son accent américain, son charme et sa classe me faisaient beaucoup l'aimer." [ LIRE LA SUITE ]

Interview de Stéphane Goubert Le directeur sportif d'Ag2r La Mondiale est revenu, peu après la fin du contre-la-montre de Marseille, sur les performances de Romain Bardet et de son équipe. [ LIRE LA SUITE ]

Chris Froome droit au but Tour de France # 20. Chris Froome s'assure une quatrième victoire dans le Tour au terme d'un chrono remporté par Bodnar. Romain Bardet sauve sa place sur le podium. [ LIRE LA SUITE ]

Benjamin Thomas en solo Tour de Wallonie # 1. Auteur d'une attaque dans les 5 derniers kilomètres, Benjamin Thomas s'est adjugé en solo la première étape du Tour de Wallonie. [ LIRE LA SUITE ]