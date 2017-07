Thomas Dejonghe (US Cosne) s’est montré le plus rapide des trois échappés. © Droits réservés

Un peloton de trente concurrents a pris le départ hier du prix du conseil municipal de La Guerche-sur-l'Aubois organisé par l'AC Sancoins, hier.

Dès les premiers tours de roues, Baptiste Jacquin (AC Sancoins) et Jérôme Kolovratek (JGS Nevers) allumaient la première mèche et c'est nez au vent que le duo a résisté pendant dix-neuf tours au retour de quatorze adversaires : Didier Philippe, Jean-Marc Nomari et Lucas M'Couezou (AC Sancoins), Théo Le Her (AC Sancoins), Achille Heniet (CC Varennes-Vauzelles), Thomas Dejonghe et Dylan Niquet (US Cosne), Olivier Martin (VC Clamecy), Antoine Bailly (UC Châteauroux), Sébastien Minet (US Bonny), Lucas Plaisant (Guidon chalettois), Florian Raymond et Julien Meyer (JGS Nevers) et Romain Nesly (ROMYA).

Les seize hommes ont vite doublé les quatorze guerriers qui composaient le peloton et, tandis que Bailly tentait une fuite en solitaire, Nomari et Raymond lâchaient prise.

Trois Nivernais devant

Meyer était mis hors-course par les arbitres pour avoir changé de vélo et réintégré l'échappée. Ils étaient treize, puis douze (Théo Le Her mettait pied à terre) à se bagarrer la victoire. Mais Kolovratek attaquait à nouveau et s'affichait en tête avec Dejonghe. Nesly rejoignait le duo.

Les trois Nivernais ne laissaient aucune chance à leurs poursuivants. Sur la ligne, Thomas Dejonghe se montrait le plus véloce et s'imposait au nez et à la barbe de Romain Nesly et Jérôme Kolovratek.

LA FICHE

1. Thomas Dejonghe (US Cosne, 3 e), 85 km en 2 h 08 min 29 s ; 2. Romain Nesly (ROMYA, 3 e), mt ; 3. Jérôme Kolovratek (JGS Nevers, 3 e), à 4'' ; 4. Lucas Plaisant (Guidon chalettois, J), à 32'' ; 5. Dylan Niquet (US Cosne, 3 e), mt ; 6. Baptiste Jacquin (AC Sancoins, J), à 50'' ; 7. Antoine Bailly (UC Châteauroux, 3 e), mt ; […] ; 10. Lucas M'Couezou (AC Sancoins, J), à 1'25'' (… ) 30 partants, 19 classés.

Nadine Maréchal