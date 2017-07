Qui succèdera demain à Julien Kerboriou (Paris Olympique cyclisme), vainqueur du Prix de Coulanges-la-Vineuse en 2016 ?

Les pronostics sont ouverts et le plateau devrait être plus étoffé que l'an passé. Ils étaient alors 54 sur la ligne de départ des 2-3-J : 67 coureurs se sont d'ores et déjà engagés dans la catégorie reine. Et d'autres le feront certainement sur place.

Noël Richet

et Jean-Baptiste Ducrocq revanchards ?

Le VC Toucy pourrait bien rafler la mise. Valentin Coutard, vainqueur à Moulins-sur-Ouanne le 2 juillet, Antoine Branger, deuxième de la même course, ou Guillaume Cabot, troisième derrière ses coéquipiers, semblent armés pour résister à Noël Richet (UC Orléans), deuxième à Coulanges il y a un an, ou Jean-Baptiste Ducrocq (Paris cyclisme Olympique), qui s'était classé troisième. Dans les premières courses de la journée, ouvertes aux D1-D2 et D3-D4, on pourrait également retrouver des noms connus. La victoire pourrait se jouer entre le local Mickaël Dupuis (AC Saltusien) et Aymeric Boussel (Troyes Aube cyclisme), qui aime cette épreuve puisqu'il était monté sur la deuxième marche du podium en 2016. Au moment de la clôture des engagements jeudi soir, 118 concurrents (pour 82 participants en 2016) s'étaient manifestés : 67 en 2-3-J donc, puis 19 en D1-D2 et 32 en D3-D4. Mais avec les inscriptions sur place, le VC Auxerrois, organisateur de l'épreuve, espère atteindre les 130 coureurs.

Le Programme

COULANGES-LA-VINEUSE (podium sur la D85). 52 e Prix de Coulanges-La-Vineuse, dimanche 30 juillet, sur un circuit long de 5,8 km.

13 heures. Départ des Pass'Cyclisme D1-D2 (11 tours, soit 63,8 km).

13 h 02. Départ des Pass'Cyclisme D3-D4 (9 tours, soit 52,2 km).

15 heures. Départ des 2 e-3 e catégories et juniors (16 tours, soit 92,2 km).

S. H.