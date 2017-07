Le Berrichon Daniel Pautrat a commenté cinquante Tour de France et une vingtaine de Jeux Olympiques - Il était aux commentaires du Tour de France lors de l’avènement des transistors ou de la télévision en couleurs. La voix de Daniel Pautrat est indissociable de la Grande boucle. Le Berrichon se raconte dans un livre - (Philippe Baudet)

Il était aux commentaires du Tour de France lors de l’avènement des transistors ou de la télévision en couleurs. La voix de Daniel Pautrat est indissociable de la Grande boucle. Le Berrichon se raconte dans un livre.

Le monsieur dont on vous parle ici a écrit dans ces colonnes il y a presque soixante ans. C'était avant que ne débute une carrière dont rêverait aujourd'hui n'importe quel étudiant en journalisme passionné de sport. C'était à une époque où le métier avait une autre allure, et le monde du sport d'autres codes.

Daniel Pautrat a été la voix du Tour de France à la radio, sur France Inter, puis à la télévision sur la 2 e chaîne et TF1. En plus d'une vingtaine de Jeux olympiques, de grands combats de boxe, de Coupes du monde de rugby, il a couvert une cinquantaine d'éditions de la Grande boucle, raconté des milliers d'histoires, petites et grandes. De sa juvénile passion pour le cyclisme, il a fait son métier même si, il le reconnaît, « j'étais tellement heureux de faire ce métier que je n'ai jamais eu l'impression de travailler. »

« Mon parcours ressemble à celui du premier Tour de France, explique-t-il, 6 étapes : radioreporter France Inter, téléreporter ORTF, rédacteur en chef TF1, directeur Eurosport, consultant sport et médias, conseiller en Afrique. »

« C'était excitant d'écrire ce livre. Parce que je me redécouvrais »

Ce parcours, qui l'a vu en quelques occurrences prendre la plume pour le Berry républicain, il le raconte aujourd'hui dans un ouvrage : Mémoires du Tour de France. Là, il se raconte comme il narre quelques grandes épopées cyclistes, vécues à moto au cœur du peloton. Il a été à l'origine de la plus grande déception de Raymond Poulidor. Il a été le premier en 1975 à recueillir les mots d'Eddy Merckx après qu'il ait craqué dans les Alpes…

Homme de radio et de télévision, il a couché par écrit les grandes heures de sa carrière, qui sont de grandes heures du sport. « Je n'avais jamais eu l'envie d'écrire, raconte-t-il. Et l'année dernière, mon éditeur Louis de Mareuil a fini par me convaincre. Je me suis dit que ça pouvait être marrant parce que j'avais plein d'anecdotes à raconter. C'était excitant d'écrire ce livre. Parce que je me redécouvrais. »

Cycliste amateur à l'UCB dans ses jeunes années, Daniel Pautrat connaissait Jean Ferret, le responsable du service des sports du Berry d'alors. « Il m'avait pris en sympathie. Et quand je suis allé, à scooter avec un copain, assister aux Jeux olympiques de Rome, je lui avais proposé d'envoyer les petites réflexions d'un Berrichon à Rome en 1960. Ces deux articles m'ont servi parce que c'est en les montrant à Georges Briquet (alors chef du service des sports de la radio nationale, NDLR) que j'ai pu être pris à l'essai à la RTF. Le Berry républicain a vraiment été la base de ce que j'ai fait par la suite. »

Cinquante Tours de France plus tard, Daniel Pautrat ne pouvait être ailleurs qu'en Allemagne le week-end dernier. À Düsseldorf, il a assisté au départ du Tour. Un de plus. « J'ai différents médias avec lesquels je collabore sur internet. Et puis je travaille avec des radios et télévisions africaines. Je fais découvrir le Tour de France à l'Afrique, qui n'a jamais eu d'envoyés spéciaux sur l'épreuve. »

« Un parcours sympathique »

Depuis l'Allemagne, quand on lui demande de se replonger dans ses années berruyères, Daniel Pautrat songe d'emblée à « Maurice Chafiol, mon ancien prof de gym. Et je garde un souvenir exceptionnel du lycée Alain-Fournier, où j'ai eu des profs fantastiques. »

Depuis l'Allemagne, où le Tour s'est élancé samedi, l'ami de Poulidor espère vivre une édition riche. « On a de moins en moins à attendre des coureurs, c'est ça qui est inquiétant, mais les organisateurs proposent l'un des parcours les plus sympathiques qui puissent se trouver. Il n'y a pas deux étapes de suite qui vont se ressembler. Et on va fréquenter tous les massifs montagneux. Les organisateurs proposent mais les coureurs disposent. » À eux de permettre à Daniel Pautrat de raconter encore de belles histoires.

Pratique. Mémoires du Tour de France, par Daniel Pautrat, préfacé par Raymond Poulidor.

Éditions Mareuil. 18,50 euros.

Philippe Baudet