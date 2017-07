Tour de France — Le briefing de Cyril Dessel - 5ème étape : Vittel-La Planche des Belles Filles - "Après cinq jours de course, on va déjà avoir une idée de qui est dans l'allure pour gagner le Tour et qui ne l'est pas."

Le briefing de Cyril Dessel

5ème étape : Vittel-La Planche des Belles Filles - "Après cinq jours de course, on va déjà avoir une idée de qui est dans l'allure pour gagner le Tour et qui ne l'est pas."

