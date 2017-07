GP de Chardonnay 2016. Bastien Duculty (VC Villefranche Beaujolais) n'en finit plus de gagner ! Cinq déjà cette saison pour celui couronné au Grand Prix Souvenir Jean Masse, à Châtillon-Dijon, au Tour du Périgord-A Travers les Bastides et dans une étape du Tour d'Auvergne. Jeudi, c'est au Grand Prix de Chardonnay, en Saône-et-Loire, que le coureur de 23 ans a levé les bras. Il a précédé à l'arrivée Lucas Papillon (CR4C Roanne) et Geoffrey Bouchard (CR4C Roanne). Bastien Duculty réalise décidément une belle saison. Outre ses cinq victoires, il a terminé 3ème du Tour d'Auvergne, 6ème du Championnat de France de Vesoul et 9ème du Rhône-Alpes Isère Tour.

Classement :

1. Bastien Duculty (VC Villefranche Beaujolais) en 2h46'37"

2. Lucas Papillon (CR4C Roanne)

3. Geoffrey Bouchard (CR4C Roanne)

4. Silver Maoma (EST, Team Probikeshop Saint-Etienne Loire)

5. Julien Roux (CR4C Roanne)

6. Adrien Guillonnet (SCO Dijon)

7. Léo Vincent (CC Etupes)

8. Guillaume Barillot (SCO Dijon)

9. Zydrunas Savickas (LIT, Bourg-en-Bresse AC)

10. Stuart Balfour (GBR, UC Albenassienne)