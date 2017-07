Le samedi 19 août 2017 - 49 ème Prix de Villapourçon (58), Catégorie : 1ère - 2ème - 3ème - Juniors - Pass'cyclisme open , organisé par le VS NIVERNAIS MORVAN - Type de parcours : Circuit Km du circuit : 7.5 km Nombre de tours : 12 Nombre de km : 90 Dossard - Heure et lieu : 14h / salle des fêtes Départ - Heure et lieu : 15h / Place du bourg + résultat et photos 2016 -

(Laurine PHILIPPE - Michel AUDEBERT - Vélo Sport Nivernais Morvan )