Les jeunes de l’AS Villemur au Championnats de France de l’Avenir - 4 jeunes sociétaires de l’ASVillemur vont participer ce week end aux championnats de France de l’avenir sur Route à St Amand Montrond: En juniors Fabien Tocaven lauréat d’une étape du week end béarnais et bien affuté par le Tour du Valromey international. En cadets Théo Crescence champion Midi Pyrénées route et poursuite ,actuel 2° du classement Vélo magazine,Thibault Salvan champion Midi Pyrénées course aux points et champion Haute Garonne sur route et Sacha Lalbin champion Midi Pyrénées piste de l’omnium .-

(Guy DAGOT - Sud Gironde Cyclisme)