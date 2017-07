"Lilian Calmejane dompteur de la souffrance"

Un petit retour dans les archives de la Ronde de l'Izard 2014 où Lilian Calmejane (Vendée U) a gagné la 2ème étape Muret-Bagnères de Luchon-Hospice de France (145 km) avec une arrivée dantesque sous la pluie, le vent et la neige! Regardez bien les photos, Lilian et arrivé seul avec 24 secondes d'avance sur le Belge Louis Vervaeke (Lotto Bélisol,vainqueur du classement général final), 3ème Jeffrey Perrin (USA) et 4ème Tiesj Benoot (Lotto Bélisol). Pas un spectateur sur la ligne d'arrivée, à part quelques photographes et commissaires sortis au dernier moment des voitures! Les gens s'étaient réfugiés dans le restaurant d'à côté. les coureurs sont arrivés un par un! Transit de froid mais vainqueur. Lilian est allé se mettre au chaud dans le bar où il sera interviewé. Cette victoire, c'était déjà la marque d'un grand champion et ça ne devrait pas s'arrêter là, c'est ce qu'on lui souhaite. D'autres coureurs sont passés par la Ronde de l'Izard, véritable tremplin pour accéder au Tour de France:Romain Bardet,Pierre Roland,Tiesj Benoot,Elie Gesbert sont également sur le Tour 2017.