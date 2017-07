Luca De Vincenzi vainqueur à Saint Laurent du Plan (33) - Samedi 1er Juillet 2017 Prix Jean Pierre Tartaglino à Laurent du Plan (33) Organisation : VC Bazas Bernos Beaulac Epreuve ouverte aux 3éme catégorie , juniors , PC Open , PC du Club Progressivement la participation à de nombreuses courses cyclistes FFC du sud ouest , quel que soit le niveau , tend à s’effriter … Saint Laurent du Plan n’y échappe pas . Rien , il n’y avait aucune autre course dans le comité pour cette catégorie , et aucun coureur Aquitain n’était engagé dans une preuve la plus proche soit elle (plus de 200 km) …. Cette année , au grand désarroi des organisateurs , ils n’étaient que 44 sur la ligne de départ . Malgré cela la course fut menée tambour battant par les coureurs juniors. Luca De Vincenzi (VC Livradais)s’impose ! -

(Guy DAGOT - Sud Gironde Cyclisme)