Mon Tour de France... Leon Van Bon - "Quand tu es coureur, rouler sur ton vélo est la seule chose qui te préoccupe. Mais le Tour reste une course difficile. Et quand tout ne va pas, c’est vraiment très dur" + Aller plus loin : Mon Tour de France... Richard Virenque Mon Tour de France... Fabian Wegmann Mon Tour de France... Maurizio Fondriest Mon Tour de France... Francis Lafargue

A la une : Le Factor O2 de... Romain Bardet

"Take the risk or lose the chance" (prends le risque ou perds une chance). Un an après sa conquête du podium du Tour, 2ème derrière Chris Froome, Romain Bardet (Ag2r La Mondiale) a fait inscrire sur son cadre une devise qu'il a l'habitude de respecter sur la Grande Boucle. [LIRE LA SUITE]