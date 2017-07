La Course by Le Tour — Rendez-vous au sommet - La 1ère manche de La Course by Le Tour se dispute jeudi sur l'Izoard. Longo Borghini, Van Vleuten, Guarnier, Moolman, Niewiadoma, Vos et PFP sont attendues. + Aller plus loin : L'actu féminine du 11 juillet - (Tous droits réservés 2000-2017 © Vélo 101, le site officiel du Vélo ®)

La 1ère manche de La Course by Le Tour se dispute jeudi sur l'Izoard. Longo Borghini, Van Vleuten, Guarnier, Moolman, Niewiadoma, Vos et PFP sont attendues.

