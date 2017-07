RESULTATS CHALLENGE FEMININ COEUR DE FRANCE 2017 : Résultats de la quatrième manche du Challenge Féminin Coeur de France qui s'est déroulé ce vendredi 14 juillet à Charentonnay qui a vu les victoires de Lucie Liboreau et Lyse Girault - (Pascal VIGOT)

Bonsoir à tous Veuillez trouver ci joint les résultats de la quatrième manche du Challenge Féminin Coeur de France qui s'est déroulé ce vendredi 14 juillet à Charentonnay qui a vu les victoires de Lucie Liboreau et Lyse Girault. En minime cadette après quelques attaques sans signification, la course s'est décantée dans le dernier tour, le peloton a explosé et c'est Lucie Liboreau (AAJ Blois) qui l'emporte suivie de quelques longueurs par Justine Chevrieux (UC Vendôme) puis Océane Goergen (Argenteuil Val de Seine 95) qui conserve son maillot de leader cadette. De son côté Marion Carré (AC Sancoins) reste leader en minime malgré une légère défaillance. Chez les juniors seniors, c'est dès le premier des huit tours de circuit que deux juniors Lyse Girault (CG Orléans) et Audrey Weingarten (UC Condat) prenaient les devants, au passage sur la ligne elles comptaient déjà 50 secondes sur le peloton. Au fil des tours elles accentueront leur avance jusqu'a 4 minutes, à trois tours de l'arrivée Thérésa Hoebanckx (CG Orléans) leader senior accompagnait Océane Tessier (CM Aubervillers 93) en contre, alors que le reste du peloton explosait. A vingt kilomètres de l' arrivée Audrey Weingarten lâchait prise et laissa filer une Lyse Girault impériale vers une victoire sans contestes, elle levait les bras avec plus de 2 minutes d'avance sur Audrey Weingarten et 5 minutes sur Océane Tessier et Thérésa Hoebanckx respectivement 3ème et 4ème. Lyse Girault fait coup double en prenant le maillot bleu de leader junior, alors que Thérésa Hoebanckx conservait son maillot or de meilleur senior. Elle annonçait par la même occasion sa participation aux championnats de France et du Monde catégorie "master" en août, conséquence de ses forfaits pour les deux dernières manches du Challenge. Elle sera bien présente ce dimanche pour la 5ème manche à Orval avec une cinquantaine d'autres compétitrices. Vous souhaitant bonne réception Sportivement Pascal VIGOT