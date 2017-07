Résultats de la 1ère édition des courses contre-la-montre by La Périgordine à Nontron - Vendredi 7 Juillet ———————————— Article , photos , Caroline Denenest ———————————- Courses contre-la-montre de Nontron by La Périgordine Epreuves ouvertes à toutes les catégories FFC, UFOLEP, FF TRI et FSGT Organisation : CYCLO 24 13 km = 3 tours de 4,3 km Résultats de la 1ère édition des courses contre-la-montre by La Périgordine à Nontron Hier, les cyclotouristes ont parcouru entre 125 et 150 km de Monbazillac à Nontron. Les contre-la-montre en tandem et par équipe avaient lieu en soirée pour animer la ville de Nontron. -

(Guy DAGOT - Sud Gironde Cyclisme)