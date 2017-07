Résultats et photos des Flèches Féminines à Pindéres (47) - Dimanche 2 Juillet 2017 3éme édition des Fléches Féminines des Coteaux et Landes de Gascogne Organisation : CS Casteljaloux Speaker : Patrick Vigné Réservées aux féminines minimes et cadettes 2 tronçons étaient au programme de cette épreuve qui malheureusement n’a pas eu le succés escompté… Elles n’étaient que 3 minimes et 8 cadettes à s’être déplacées. -

(Guy DAGOT - Sud Gironde Cyclisme)