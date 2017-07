Résultats , photos du critérium de Monbazillac by La Périgordine - Article , photos Caroline Debenest. —————————– Critérium de Monbazillac by La Périgordine Epreuve ouverte à toutes les catégories UFOLEP et FFC Organisation : CYCLO 24 Circuit de 2,8 km – Course des vétérans et juniors : 15 tours – Course des féminines et cadets : 12 tours – Course des séniors : 20 tours Résultats de la 1ère édition du Critérium de Monbazillac by La Périgordine -

(Guy DAGOT - Sud Gironde Cyclisme)