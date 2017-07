Les roulements céramiques CyclingCeramic donnent la sensation d'un vélo plus léger, plus facile à emmener. La transmission est plus fluide et plus précise.

Test des roulements céramiques CyclingCeramic - Les roulements céramiques CyclingCeramic donnent la sensation d'un vélo plus léger, plus facile à emmener. La transmission est plus fluide et plus précise.+ Aller plus loin : Test des produits Squirt Test du casque Kask Rapido Test des DT Swiss PR 1400 Dicut Oxic Test des boyaux Vittoria Corsa G -

(Tous droits réservés 2000-2017 © Vélo 101, le site officiel du Vélo ®)