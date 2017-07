La Course by Le Tour # 2. Annemiek Van Vleuten (Orica-Scott) survole la course-poursuite de Marseille et devance Elizabeth Deignan et Elisa Longo Borghini.

La Course by Le Tour — Van Vleuten intraîtable - La Course by Le Tour # 2. Annemiek Van Vleuten (Orica-Scott) survole la course-poursuite de Marseille et devance Elizabeth Deignan et Elisa Longo Borghini. + Aller plus loin : L'actu féminine du 21 juillet La Course by Le Tour — Van Vleuten s'offre l'Izoard La Course by Le Tour — Rendez-vous au sommet L'actu féminine du 11 juillet -

(Tous droits réservés 2000-2017 © Vélo 101, le site officiel du Vélo ®)