Vienne - Châtellerault - Cyclisme - nocturne du boulevard blossac -Belle de nuit à Châtellerault - Le boulevard Blossac accueille la traditionnelle épreuve nocturne organisée par l’AC Châtellerault. Une course toujours spectaculaire et animée - les engagés + résultat et photos 2016 (Pierre SAMIT - Cyclisme Vienne: toutes les infos sur le Cyclisme dans le 86 - Avenir Cycliste Châtelleraudais).

C'est reparti pour un tour. Et pour plusieurs tours même sur le tourniquet dessiné en plein centre-ville de Châtellerault, autour du boulevard Blossac. L'épreuve nocturne organisée par l'ACC, club cher à Michel et Martine Soulat, reprend ses droits ce soir.

Au menu ? Rien que du traditionnel pour ce genre de rendez-vous avec de longues lignes droites et des relances. Cela va aller vite, très vite et cela promet d'être animé, très animé. D'autant plus que le plateau concocté par l'AC Châtellerault, le club organisateur, s'annonce de qualité. Une trentaine de coureurs est annoncée, dont une très grande majorité de 1re catégorie. Les inscriptions étant possible sur place, le peloton devrait encore gagner quelques unités.

Axel Flet remet son titre en jeu

Comme souvent lors des nocturnes, il est difficile de dégager un favori. La lutte pour la victoire s'annonce ouverte et spectaculaire tant les prétendants sont nombreux. Une chose est certaine, seul un sprinteur ou un puncheur pourra tirer son épingle du jeu. A commencer par Axel Flet (EC Saint-Étienne-Loire), vainqueur l'an dernier. Il remet son titre en jeu avec la ferme intention de le défendre. Outre le lauréat 2016, l'intégralité du podium de l'an passé sera au départ avec Mathieu Maison (VS Chartrain) et Cyril Bouhoux (Sablé-sur-Sarthe). Mais il faudra aussi avoir un œil sur Jacques Abisror (AC Jarnac), Wilfried Réthoré (CG Orléans-Loiret), Arthur Goumon (Creuse Oxygène), Romain Lebreton (UC Cholet) ou Gaëtan Lemoine (VC Pays de Loudéac), tous candidats potentiels à la victoire. Sans oublier Antoine Drotz (A.PO.GE) et Sébastien Champalou (CG Orléans-Loiret).

Du côté des locaux, Cyril Chavanel (AC Châtellerault), espère en avoir fini avec ses soucis de poignet. Morgan Gaschard (AC Châtellerault) peut s'imposer en 2e catégorie, mais a les moyens de titiller les coureurs de 1re catégorie. Nikita Abramov (Cycle Poitevin), Christian Monier et Arnaud Chaumet (Vélophile Naintréenne) auront aussi à cœur de se montrer.