Vienne - Poitiers - 19e nocturne de la ville de Poitiers - Le Guidon Châlettois s'offre un doublé - Poitiers, c'est chez lui. Après Pierre Ronxin, vainqueur en 2016, le Guidon Châlettois a encore dominé la nocturne de Poitiers, en plaçant mercredi deux coureurs aux deux premières places, après une fin de course à rebondissements. A quatre tours de l'arrivée, après l'inévitable regroupement, Ronan Racault, plus véloce au sprint, s'imposait d'une roue devant Mansouri et Mespoulède. Il s'offrait un troisième succès cette année. « Je n'ai pas roulé dans le contre, mon équipier était à l'avant. Puis j'ai vu que les mecs étaient un peu cuits. J'en ai profité pour rentrer. A Loudun, on s'était fait piéger. Cette fois, on a eu plus de réussite. » -

(Adrien Toulisse - Cyclisme Vienne: toutes les infos sur le Cyclisme dans le 86)