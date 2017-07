Amis coureurs,

DS d'Île de France et de Province

Deux courses sympa en Loir et Cher.

Jeudi 13 Juillet : Critérium de Millançay organisé par mes amis de Millan'Cyclisme, avec de nombreuses primes !!!

Mise en jambe idéale pour ces deux jours de courses en Loir et Cher

Vendredi 14 Juillet : Course en Ligne Saint Aignan - Valençay. Course en ligne avec un parcours exposé au vent, des montées et faux plats avec un final magnifique : la montée du Château. Idéal pour préparer les frances Avenir. Présence de la sélection de l'île Maurice et du Comité Centre Val de Loire.

Organisé par mes amis de l'Ecssan Venez courir en Loir et Cher, vous ne serez pas déçus !