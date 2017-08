Et pour finir l'ensemble des lauréates et des partenaires de ce 9ème Challenge Féminin

Veuillez trouver ci joint les résultats de la septième et dernière manche du Challenge Féminin Coeur de France

qui s'est déroulé ce dimanche à Vignoux sous les Aix qui a vu les victoires de Orlanne Bosche et Océane Tessier.

La particularité de ces finales chères à Jean Claude Chatreix est une épreuve en deux demi-étapes et finalement malgré le manque de concurrentes nous avons assisté à de belles parties de manivelles.

En matinée sur l'épreuve en circuit les minimes cadettes malgré quelques escarmouches ne se sont départagés qu'au sprint, la victoire revenant à Maylis Sarron (UC Gien) devant Orlanne Bosche (UC Briviste), alors que chez les juniors seniors, après un premier tour d'observation la course était lancé avec l'attaque de Lucie Barritault (CG Orléans), imitée et rejointe le tour suivant par Léa Discontigny (CM Aubervilliers 93). Nos deux attaquantes s'entendant à merveille creusent l'écart et malgré un retour du peloton dans la dernière boucle elles se disputent la victoire au sprint, la Parisienne Léa Discontigny l'emportant sans difficultés devant l'Orléanaise, le sprint du peloton avec les favorite est réglé quelques secondes plus tard par Océane Tessier (CM Aubervilliers 93).

L'après midi était réservé aux rouleuses avec le contre la montre individuelle et là pas de surprises les meilleures se sont imposées. En minimes cadettes Orlanne Bosche (UC Briviste) explosait le chrono pour remporter le contre la montre et le général tout comme son aînée Océane Tessier (CM Aubervilliers 93) en juniors seniors.

