3eme étape du TSB en CLM à St Marcel (36) 2ème Pascal Montier (VC Rouen) et 3ème Clément Huguet (VS Chartres)

Le mardi 15 août lors de la 3eme étape du TSB, un contre la montre de 8.2 kms entre Pont Chrétien et St Marcel (36) en 3, J et PC Open, victoire du junior 2 Antoine Prunet (ACV Aurillac) devant l'habitant de Saussay (28) le recordman du monde de l'heure masters Pascal Montier (VC Rouen) 3ème Clément Huguet (VS Chartres), 7ème Yannick Lucas (VS Chartres), 35ème Valentin Letartre (AC Voves),

