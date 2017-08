Le Nivernais de Varennes Vauzelles, Quentin Champouret, s’est imposé hier à Étais en bon gestionnaire de ses efforts. Il a su faire la différence au bon moment.

Ils ont été 67 coureurs classés dans ce 55 e Prix d'Étais-la-Sauvin organisé par le VC Auxerrois, qui proposait trois courses , soit près de 80 engagés. il y a eu pas mal d'abandons avec la chaleur, et un circuit usant.

Dans la course phare des seniors 2, 3, et juniors, où ils étaient 29 partants, le Nivernais Quentin Champouret (CC Varennes-Vauzelles) a su gicler au bon moment.

2 e succès 2017

Et comme on s'y attendait, c'est dans la dernière bosse du circuit, au dernier tour, à quelques hectomètres de l'arrivée, qu'il faisait la décision, signant là son deuxième succès de la saison, pour sa première course icaunaise 2017.

« Dès le début, on s'est retrouvé à huit devant. Puis un neuvième coureur est revenu, explique-t-il. On s'est bien entendu, et c'est seulement à trois tours de l'arrivée, que cela s'est décanté dans la bosse. On n'était plus que cinq dont mon coéquipier Tanguy Quéré. C'est dans le dernier tour et avant la bosse que j'ai attaqué. Je suis revenu devant et j'ai fait un petit écart pour tenir jusqu'au bout. C'est mon deuxième succès 2017, après une victoire à Coulanges-les-Nevers. L'an passé, pour l'anecdote, j'avais terminé 18 e alors que j'étais senior 3. »

Le vélo et le sport, Quentin Champouret a ça dans le sang, lui qui est en 3 e année de licence STAPS à Dijon. « J'ai mon papy qui a été coureur en 1 re catégorie, il a même couru avec les pros. Je suis vraiment né dans une famille du vélo, et j'aime ça. Maintenant, je ne suis pas loin de monter en 1re catégorie, et il faudra alors que je change de club, car il n'y en a pas au CCVV. »

Modifications

À l'issue de cette épreuve, il faut faire aussi le constat que le circuit de 12, 5 km était beaucoup trop long. Le public ne voyait passer les coureurs, en gros que tous les 1\4 d'heure. Il doit y avoir matière à faire un parcours beaucoup plus court pour offrir davantage de spectacle, avec une course plus nerveuse. Autre remarque, les coureurs Pass' cyclisme s'élançaent bien trop tôt (13 heures et 13 h 02) devant des trottoirs déserts.

À méditer pour le 56 e Prix d'Étais en 2018æDes modifications d'organisation s'imposent.

Les classements

SENIORS 2, 3, JUNIORS : 1. Quentin Champouret (CC Varennes-Vauzelles, Senior 2), les 100 km en 2 h 30' 42" ; 2. C. Farama Robin (UV Aube, S2) même temps ; 3. C. Chabert Veau (Team Anjou 49, S2) mt ; 4. C. Moureaux (Persévérante Pont\Yonne, S3) à 15" ; 5. T. Quéré (CC Varennes Vauzelles, Junior) à 22" ; 6. G. Janvier (VC Chartrain, S2) à 3'14" ; 7. C. Léger (UC Orléans, S2) à 4' 15" ; 8. E. Bevre (AC Saltusie, S3) à 5' 03" ; 9. J. Philibert (U. Cosnoise, S2) à 5' 22" ; 10. L. Mathiot (AC Saltusien, S3) mt ; 11. S. Chollet (U. Cosnoise, S2) mt ; 12. C. Labrosse (Team Peltrax, S3) mt ; 13. V. Mouquet (Guidon Chalettois, S2) mt ; 14. T. Dejonghe (U. Cosnoise, S3) mt ; 15. J-N. Clippe (VC Toucy, S3) mt ; 16. P. Thuriot (US Bonny, PC Open) mt ; 17. B. Ramelli (Team Macadam cow-boy, S2) mt ; 18. F. Boitier (UC Gien sport, S3) à 5' 40" ; 19. J-P. Dessenon (UC Gien sport, S3) à 6' ; 20. S. Matuszewski (ESC Meaux, S3) à 6' 30" ; 21. O. Martin (VC Clamecy, S3) à 7' 50".

PASS CYCLISME D1 ET D2. 1. Johan Guenin (VC Verrois, D1) les 62, 5 km en 1 h 43' 53" ; 2. S. Mangin (VC Auxerrois, D1) à 52" ; 3. L. Leblanc (VS Nivernais Morvan, D1) mt ; 4. J. Triadou ( CN Bourgogne, D2) à 2' ; 5. B. Philippon (TC Savinien, D1) à 2' 07" ; 6. V. Maudou (VC Auxerrois, D1) mt ; 7. S. Cottin (PAC Avallon, D1) mt ; 8. M. Turk (VS Nivernais Morvan, D2) mt ; 9. P. Regouby (U. Cosnoise) mt ; 10. G. Baudoin (CC Braquet Abbatien) mt ; etc.

PASS CYCLISME D3 et D4. 1. Samuel Roger (EC Auxerroise) les 50 km en 1 h 25' 32" ; 2. P. Destrumel (VC Icaunais,) à 6" ; 3. Y. Haultcoeur (Ciclo Auxerre) à 33" ; 4. L. Lamarre (U. Cosnoise) mt ; 5. Y. Bercier (US Bonny) mt ; 6. J-C. Ballut (VC Icaunais) mt ; 7. C. Douru (AC Saltusien) mt ; 8. D. Turk (VS Nivernais Morvan) mt ; 9. F. Molina (Club Avenir Saint-Georges) mt ; 10. P. Garnier (UC Gien Sport) mt ; etc.

Patrick Bonnot