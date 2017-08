La course de vélo de la fête patronale, c’est cet après-midi à Étais, avec 58 coureurs engagés jusqu’à présent. Mais ils seront sans doute près de 80 à l’heure du départ, avec ceux qui s’inscriront sur place.

La course d'Étais-la-Sauvin, organisée par le VC Auxerrois, animera comme chaque année la fête au village d'Étais-la-Sauvin cet après-midi.

Ce prix cycliste aura même trois volets, et donc trois courses, puisque s'élanceront tour à tour : les Pass'cyclisme D1 et D2 (10 engagés en fin de semaine dernière), puis les D3 et D4 (24 engagés), pour finir avec les seniors 2, 3, et juniors (24 engagés) dans l'épreuve phare de la journée. Une course qui a vu participer par le passé des coureurs de renom, à l'image de Jérémy Maison, alors au VC Toucy et désormais pro à la FDJ.

Une bosse à l'arrivée

Le circuit de 12,5 km – par le Moulin Boudier, la Poterie, la Sauvin, les Joux, le Tremblay, le Bois rond, Mouillens, les Griffes – est du genre qui monte et qui descend. Avec une bosse à quelques encablures de l'arrivée, susceptible de jouer le juge de paix au dernier tour. Mais d'ici-là, les ambitieux auront peut-être tout décanté pour ne pas se faire surprendre. Robin Farama (UV Aube) fait partie des coureurs en vue, à l'image de ceux de l'AC Saltusien, dont l'oncle de Robin, Olivier Farama, qui est un fidèle de cette course d'Étais qu'il a remportée en 2012, ou encore Ludovic Mathiot (AC Saltusien) et le président du club Eddy Bèvre.

Mais de nombreux coureurs extérieurs à l'Yonne ne manqueront pas d'apporter la contradiction à leurs desseins.

En Pass'cyclisme D1 et D2, le trio du club organisateur Goubant, Mangin et Maudou cherchera à tout contrôler. Méfiance aussi avec le Cosnois Lionel Regouby.

Les horaires

Pass'cyclisme D1-D2 : départ 13 heures pour cinq tours de 12,5 km, soit 62, 5 km.

D3-D4 : départ 13 h 02 pour quatre tours, soit 50 km.

Seniors 2, 3, juniors : Dossards à 14 heures ; départ 15 heures, 8 tours de 12,5 km, soit 100 km.

