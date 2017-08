Merci de vous inscrire au plus tôt et avant le samedi 2 septembre.

le départ de la 15ème édition du Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche, sera donné à 14h00 par madame la ministre des Sports, Laura Flessel et la madame la secrétaire d'Etat à l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Sciappa.

La 15ème édition au féminin

Cette année le Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche fête ses 15 ans.

Cet anniversaire est le fruit du travail de tous les bénévoles du "Vélo Club Vallée du Rhône Ardéchoise" qui ont fait évoluer le Tour pour valoriser le sport féminin et ouvrir la course aux départements limitrophes.

Le président et directeur de course Alain Coureon a su motiver ses troupes et s’entourer d’une équipe fidèle et efficace.

Pour la 1ère étape de cette 15ème édition au Pouzin le 5 septembre 2017 à 14h, c’est avec une grande émotion que les organisateurs du Tour vont accueillir madame la ministre des Sports, Laura Flessel, qui donnera le départ de la course accompagnée de madame la secrétaire d'Etat à l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa.

Le TCFIA est la dernière course à étapes classée à l’UCI et organisée en France.

C’est aussi une des courses la plus appréciée des équipes et surtout des concurrentes car elle offre une grande diversité de paysages et de difficultés.

Les régions, les départements et les communes sont de plus en plus conscients de l’importance que prend le sport féminin de haut niveau et la présence de notre ministre des Sports, Laura Flessel, nous le confirme.

La brésilienne Flavia Oliviera, vainqueur du Tour 2016, vient pour remettre son titre en jeu.

Elle sera accompagnée de la canadienne Alison Jackson porteuse du maillot rouge "classement aux rushes" et d'une autre canadienne fidèle au Tour, Lex Albrecht, porteuse du maillot à pois "classement de la montagne" qui remettront également leur trophée en jeu.

L'équipe de France sera également présente avec Séverine Eraud, championne de France espoir et 2ème au championnat de France contre la montre et la régionale de l'étape Gréta Richoud.

Cette course accueille une vingtaine d’équipes venues du monde entier avec des équipes nationales, des équipes professionnelles composées de championnes du monde, de championnes olympiques et de championnes nationales.

Cette année, le Tour fêtera ses 15 ans lors de la dernière étape à l’arrivée au Mont Lozère le dimanche 10 septembre.

Vous pouvez venir encourager ces supers championnes du 5 au 10 septembre sur les routes du Tour Cycliste Féminin International de L’Ardèche.

Retrouvez tous les résultats et les commentaires sur : www.tcfia.com