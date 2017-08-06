Estivale Bretonne - Et. 2 : Alan Riou 1er https://t.co/hMqMAzGd8q #directvelo— DirectVelo (@directvelo) 5 août 2017
Alan Riou (Team Pays de Dinan) a remporté, ce samedi, la deuxième étape de l'Estivale Bretonne (Elite Nationale), disputée entre Scrignac et Poullaouën (Finistère) sur une distance de 137,2 kilomètres. Il a devancé dans un sprint à deux Fabien Schmidt (Côtes d'Armor-Marie Morin). Fabio Do Rego (Team Peltrax-CS Dammarie-lès-Lys) complète le podium.
Fabien Schmidt s'empare du maillot jaune de leader.
Classement de la 2e étape :
1 RIOU ALAN ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN les 137,2 km en 3h16'22'' (moy. 41,922 km/h)
2 SCHMIDT FABIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN
3 DO REGO FABIO ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 4:15.
4 THEVENEZ GEOFFREY ELITE 1 POC CÔTE DE LUMIERE 4:15.
5 DAVID NICOLAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 4:15.
6 PATOUX CYRILLE ELITE 1 VCP LOUDEAC 4:15.
7 POTTS MARC ELITE 1 CYCLING ULSTER 4:15.
8 MOTTIER JUSTIN ELITE 1 VCP LOUDEAC 4:15.
9 MORIN EMMANUEL ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 4:15.
10 ROUEIL JULES ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 4:15.
11 LEGROS ADRIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 4:15.
12 DELANOE LUDOVIC ELITE 1 OC LOCMINE FYBOLIA 4:15.
13 LAGREE ADRIEN ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 4:15.
14 LE BARS ENRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 4:15.
15 KRAINER TARUIA FRANTZ ELITE 1 VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 4:15.
16 GUERNALEC THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 4:15.
17 DANES LEO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:15.
18 GRISON KEVIN ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 4:15.
19 OVERSTE MATTHEW ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 4:15.
20 ROCHAS REMY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:15.
21 BURGER SVEN ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 4:15.
22 JEGOU JULIEN ELITE 2 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 4:15.
23 LE MONTAGNER BENJAMIN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 4:15.
24 GAILLARD MARLON ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 4:15.
25 CONSTANTIN BAPTISTE ELITE 1 CREUSE OXYGENE 4:15.
26 NIJSSEN KENNY ELITE 1 WILTON VOLHARDING 4:15.
27 LEBOUCHER ADRIEN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 4:15.
28 BOULO MATTHIEU ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 4:15.
29 LARPE KILLIAN ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 4:15.
30 ZINGLE AXEL ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 4:15.
31 WILD DAMIAN ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY / UV AUBE 4:15.
32 GEHIN LUCAS ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 4:15.
33 JARNET MAXIME ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 4:15.
34 EL KOURAJI MOHCINE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 4:15.
35 MEREDITH CHARLIE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - UV AUBE 4:15.
36 VINK MICHAEL ELITE 1 SOJASUN ESPOIR ACNC 3:20:37. 4:15.
37 LAMY ANTOINE ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 4:15.
38 BARROSO ROMAIN ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 4:15.
39 OTTENBROS JOURI ELITE 1 WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 4:15.
40 DANIEL AURELIEN ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 4:15.
41 TELLIER LUC ELITE 1 VCP LOUDEAC 3:20:37. 4:15.
42 GRAY JAKE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - UV AUBE 4:15.
43 REILLY RYAN ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 4:15.
44 MENGOULAS ALEX ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 4:15.
45 BAZE ROBIN ELITE 2 TEAM CYCLISTE AZUREEN 4:15.
46 LE BRETON JEROME ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 4:15.
47 REA CRAIG ELITE 1 CYCLING ULSTER 3:20:37. 4:15.
48 ER RAFAI MOHAMED ELITE 1 EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 4:15.
49 PATOUX JEREMY ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 3:20:37. 4:15.
50 CURRY JAMES ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 4:15.
51 POIRET ALEXANDRE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 4:15.
52 COMBES SIMON ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 4:15.
53 MATONTI THEO ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 4:15.
54 RIVIERE DAVID ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 4:15.
55 BERNARD ENZO ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 4:15.
56 ROLLAND JULES ELITE 1 ESP CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 4:15.
57 LEVEQUE THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 4:15.
58 PIGEON HUGO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:15.
59 POISSON DAMIEN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 4:15.
60 MESNIL ALEXANDRE ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 4:15.
61 FYFFE ANGUS ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 4:15.
62 JAGU ROMAIN ELITE 2 VC UNITE SCHWENHEIM 4:15.
63 TROY ARTHUR ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 4:15.
64 FONFREDE FRANCOIS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 4:15.
65 DESLANDES MAXIME ELITE 2 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 4:15.
66 GUILLAUME LOIC ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 4:15.
67 VALETTE PIERRE ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 4:15.
68 JULLIEN ANTHONY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:15.
69 MICHEL ROMAIN ELITE 1 VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 4:15.
70 PROD'HOMME ANTOINE ELITE 1 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 4:35.
71 MACKAY ASHLEY ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 4:37.
72 BOISSET ENZO ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 3:21:39. 5:17.
73 HALLOP GREG ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 5:17.
74 LEMOINE GAETAN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 5:31.
75 KEMPF MICKAEL ELITE 1 VC UNITE SCHWENHEIM 5:31.
76 POOT WOUTER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 5:49.
77 BATISTA CAMILLE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 7:02.
78 BOIVIN MAEL ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 7:02.
79 RUIGROCK THOMAS ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 7:02.
80 DELAPLACE CEDRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 7:39.
81 GUILLEMOT FREDERIC ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 7:39.
82 PERRET KEVIN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 7:39.
83 MEYER ROBIN ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 7:39.
84 LAMBERT CONNOR ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 7:39.
85 FRANCILLETTE KEVIN ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 8:23.
86 ROQUAIN LOUIS ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 8:23.
87 THIBAULT QUENTIN ELITE 2 3:24:45. 8:23.
88 COUTARD VALENTIN ELITE 2 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY / UV AUBE 8:23.
89 DUFOUR FLORIAN ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 9:28.
90 GIRARD THOMAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 9:28.
91 AMAND MANUEL ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 9:28.
92 BOUCHEREAU LOIC ELITE 1 VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 14:53.
93 JEANNIERE EMILIEN ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 14:53.
94 URBAIN MATHIEU ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY / UV AUBE 14:57.
73 LACROIX VALENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 14:57.
96 MC INTYRE CAMERON ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 14:57.
97 RASCH JESPER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 17:17.
98 MEYLEU QUENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 17:46.
Hors-délais :
MADORRE THIBAULT ELITE 2 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS
HUVENERS STAN ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG
RAAS JESSE ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG
VAN DER STEGEN ROEL ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG
VERHAEGEN JENS ELITE 1 TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG
TESSIER FLORIAN ELITE 1 ESP POC CÔTE DE LUMIERE
SCHOONERWOERD MIKE ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN
SCHEERENS PIETER ELITE 1 WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN
Abandons :
GROLLEAU QUENTIN ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION
DELEVOYE JORDAN ELITE 1 VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO
PACCALET ALEXANDRE ELITE 1 VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO
VOLKERS JORN ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING
CHESNEL PASCAL ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN
RENAULT BAPTISTE ELITE 1 ESP POC CÔTE DE LUMIERE
PETITEAU VALENTIN ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17
LE ROUX EDDY ELITE 2 TEAM CYCLISTE AZUREEN
COLLUCCINI NICOLAS ELITE 2 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN
Classement général :
1 SCHMIDT FABIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN les 280,8 km en 6h36'42'' (moy. 42.470 km/h)
2 RIOU ALAN ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 11.
3 GUERNALEC THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 3:14.
4 DAVID NICOLAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 3:20.
5 THEVENEZ GEOFFREY ELITE 1 POC CÔTE DE LUMIERE 3:20.
6 MOTTIER JUSTIN ELITE 1 VCP LOUDEAC 3:20.
7 LEGROS ADRIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 3:20.
8 KRAINER TARUIA FRANTZ ELITE 1 VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 3:20.
9 BOULO MATTHIEU ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 3:20.
10 VINK MICHAEL ELITE 1 SOJASUN ESPOIR ACNC 3:23.
11 LEBOUCHER ADRIEN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 3:26.
12 ROUEIL JULES ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 3:29.
13 DANIEL AURELIEN ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 3:51.
14 MORIN EMMANUEL ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 4:11.
15 DANES LEO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:12.
16 MEREDITH CHARLIE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY / UV AUBE 4:12.
17 PIGEON HUGO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:12.
18 VALETTE PIERRE ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 4:12.
19 POTTS MARC ELITE 1 CYCLING ULSTER 4:15.
20 DO REGO FABIO ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 4:15.
21 ROCHAS REMY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:15.
22 OVERSTE MATTHEW ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 4:15.
23 LARPE KILLIAN ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 4:15.
24 JARNET MAXIME ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 4:15.
25 OTTENBROS JOURI ELITE 1 WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 4:15.
26 BERNARD ENZO ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 4:15.
27 MATONTI THEO ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 4:15.
28 JULLIEN ANTHONY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:15.
29 LE BARS ENRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 4:18.
30 WILD DAMIAN ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY / UV AUBE 4:18.
31 GEHIN LUCAS ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 4:18.
32 ZINGLE AXEL ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 4:18.
33 LAMY ANTOINE ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 4:18.
34 DELANOE LUDOVIC ELITE 1 OC LOCMINE FYBOLIA 4:18.
35 JEGOU JULIEN ELITE 2 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 4:18.
36 MENGOULAS ALEX ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 4:18.
37 LAGREE ADRIEN ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 4:18.
38 CONSTANTIN BAPTISTE ELITE 1 CREUSE OXYGENE 4:18.
39 LE MONTAGNER BENJAMEILNITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 4:18.
40 EL KOURAJI MOHCINE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 4:18.
41 GAILLARD MARLON ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 4:18.
42 GRAY JAKE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY / UV AUBE 4:18.
43 ER RAFAI MOHAMED ELITE 1 EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 4:18.
44 NIJSSEN KENNY ELITE 1 WILTON VOLHARDING 4:18.
45 BAZE ROBIN ELITE 2 TEAM CYCLISTE AZUREEN 4:18.
46 BARROSO ROMAIN ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 4:18.
47 REA CRAIG ELITE 1 CYCLING ULSTER 4:18.
48 LE BRETON JEROME ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 4:18.
49 TELLIER LUC ELITE 1 VCP LOUDEAC 4:18.
50 CURRY JAMES ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 4:18.
51 DESLANDES MAXIME ELITE 2 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 4:18.
52 TROY ARTHUR ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 4:18.
53 GUILLAUME LOIC ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 4:18.
54 MICHEL ROMAIN ELITE 1 VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 4:18.
55 COMBES SIMON ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 4:18.
56 FYFFE ANGUS ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 4:18.
57 FONFREDE FRANCOIS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 4:18.
58 PATOUX CYRILLE ELITE 1 VCP LOUDEAC 4:26.
59 GRISON KEVIN ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 4:26.
60 PATOUX JEREMY ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 4:26.
61 POISSON DAMIEN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 4:26.
62 LEVEQUE THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 4:26.
63 MESNIL ALEXANDRE ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 4:26.
64 JAGU ROMAIN ELITE 2 VC UNITE SCHWENHEIM 4:26.
65 PROD'HOMME ANTOINE ELITE 1 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 4:38.
66 BOISSET ENZO ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 5:17.
67 HALLOP GREG ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 5:28.
68 LEMOINE GAETAN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 5:42.
69 POOT WOUTER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 5:52.
70 BATISTA CAMILLE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 7:02.
71 BOIVIN MAEL ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 7:02.
72 PERRET KEVIN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 7:39.
73 DELAPLACE CEDRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 7:42.
74 GUILLEMOT FREDERIC ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 7:42.
75 MEYER ROBIN ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 7:50.
76 THIBAULT QUENTIN ELITE 2 8:34.
77 FRANCILLETTE KEVIN ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 8:48.
78 DUFOUR FLORIAN ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 9:31.
79 GIRARD THOMAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 9:31.
80 AMAND MANUEL ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 9:39.
81 POIRET ALEXANDRE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 10:05.
82 BURGER SVEN ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 10:11.
83 REILLY RYAN ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 10:11.
84 ROLLAND JULES ELITE 1 ESP CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 10:11.
85 MACKAY ASHLEY ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 10:33.
86 RUIGROCK THOMAS ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 10:57.
87 KEMPF MICKAEL ELITE 1 VC UNITE SCHWENHEIM 11:27.
88 LAMBERT CONNOR ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 13:35.
89 ROQUAIN LOUIS ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 14:19.
90 JEANNIERE EMILIEN ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 14:56.
91 URBAIN MATHIEU ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE 15:00.
92 BOUCHEREAU LOIC ELITE 1 VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 6:51:46. 15:04.
93 MC INTYRE CAMERON ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 6:51:50. 15:08.
94 RIVIERE DAVID ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 15:29.
95 RASCH JESPER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 6:55:38. 18:56.
96 COUTARD VALENTIN ELITE 2 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATI 19:37.
97 MEYLEU QUENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 29:00.
98 LACROIX VALENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 29:17.
Classement du meilleur grimpeur :
1 SCHMIDT FABIEN CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 12 pts
2 LARPE KILLIAN A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 11
3 OVERSTE MATTHEW WILTON VOLHARDING 8
4 RIOU ALAN TEAM PAYS DE DINAN 8
5 GUILLEMOT FREDERIC CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 6
6 RIVIERE DAVID VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 6
7 JULLIEN ANTHONY CHAMBERY CYCLISME FORMATION 6
8 BOULO MATTHIEU TEAM PAYS DE DINAN 4
9 ER RAFAI MOHAMED EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEAN4S LOIRET
10 BOIVIN MAEL VCP LOUDEAC 4
11 PIGEON HUGO CHAMBERY CYCLISME FORMATION 2
12 EL KOURAJI MOHCINE EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEAN2S LOIRET
13 TELLIER LUC VCP LOUDEAC 2
14 PATOUX JEREMY TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS1
15 DUFOUR FLORIAN CREUSE OXYGENE 1
Classement du meilleur jeune :
1 RIOU ALAN ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 280.800 6:36:53.
2 GUERNALEC THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 3:03.
3 LEBOUCHER ADRIEN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 3:15.
4 ROUEIL JULES ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 3:18.
5 MORIN EMMANUEL ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 4:00.
6 DANES LEO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:01.
7 MEREDITH CHARLIE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATION / UV AUBE CLUB 4:01.
8 PIGEON HUGO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:01.
9 VALETTE PIERRE ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 4:01.
10 DO REGO FABIO ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 4:04.
11 ROCHAS REMY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:04.
12 OVERSTE MATTHEW ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 4:04.
13 LARPE KILLIAN ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 4:04.
14 JARNET MAXIME ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 4:04.
15 BERNARD ENZO ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 4:04.
16 MATONTI THEO ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 4:04.
17 JULLIEN ANTHONY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:04.
18 GEHIN LUCAS ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 4:07.
19 ZINGLE AXEL ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 4:07.
20 LAMY ANTOINE ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 4:07.
21 MENGOULAS ALEX ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 4:07.
22 LAGREE ADRIEN ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 4:07.
23 EL KOURAJI MOHCINE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 4:07.
24 GAILLARD MARLON ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 4:07.
25 GRAY JAKE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATI 4:07.
26 LE BRETON JEROME ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 6:41:00. 4:07.
27 CURRY JAMES ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 4:07.
28 DESLANDES MAXIME ELITE 2 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 4:07.
29 TROY ARTHUR ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 4:07.
30 GUILLAUME LOIC ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 4:07.
31 COMBES SIMON ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 4:07.
32 FYFFE ANGUS ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 4:07.
33 POISSON DAMIEN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 4:15.
34 LEVEQUE THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 4:15.
35 PROD'HOMME ANTOINE ELITE 1 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 4:27.
36 HALLOP GREG ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 5:17.
37 LEMOINE GAETAN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 5:31.
38 POOT WOUTER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 5:41.
39 BATISTA CAMILLE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 6:51.
40 BOIVIN MAEL ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 6:51.
41 PERRET KEVIN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 7:28.
42 MEYER ROBIN ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 7:39.
43 DUFOUR FLORIAN ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 9:20.
44 AMAND MANUEL ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 9:28.
45 POIRET ALEXANDRE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 9:54.
46 BURGER SVEN ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 10:00.
47 REILLY RYAN ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 10:00.
48 ROLLAND JULES ELITE 1 ESP CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 6:46:53. 10:00.
49 MACKAY ASHLEY ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 10:22.
50 RUIGROCK THOMAS ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 10:46.
51 LAMBERT CONNOR ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 13:24.
52 ROQUAIN LOUIS ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 14:08.
53 JEANNIERE EMILIEN ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 14:45.
54 MC INTYRE CAMERON ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 14:57.
55 RIVIERE DAVID ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 15:18.
56 RASCH JESPER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 18:45.
57 COUTARD VALENTIN ELITE 2 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATION / UV AUBE CLUB 19:26.
58 MEYLEU QUENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 28:49.
59 LACROIX VALENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 29:06.
Classement des points chauds :
1 GUILLEMOT FREDERIC CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 10 pts
2 THEVENEZ GEOFFREY POC CÔTE DE LUMIERE 8
3 JULLIEN ANTHONY CHAMBERY CYCLISME FORMATION 7
4 RIOU ALAN TEAM PAYS DE DINAN 6
5 LEGROS ADRIEN CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 6
6 CONSTANTIN BAPTISTE CREUSE OXYGENE 6
7 MORIN EMMANUEL SOJASUN ESPOIR ACNC 6
8 ROCHAS REMY CHAMBERY CYCLISME FORMATION 6
9 SCHMIDT FABIEN CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 4
10 BATISTA CAMILLE EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEAN4S LOIRET 4
11 BOIVIN MAEL VCP LOUDEAC 2
12 DANIEL AURELIEN TEAM PAYS DE DINAN 2
13 BOISSET ENZO UC NANTES ATLANTIQUE 2
14 BERNARD ENZO VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 2
15 RIVIERE DAVID VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 2
16 TELLIER LUC VCP LOUDEAC 2
17 GAILLARD MARLON VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 1
18 MEREDITH CHARLIE EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAU1RATION / UV 1
19 PERRET KEVIN UC NANTES ATLANTIQUE 1
Classement par équipes :
1 TEAM PAYS DE DINAN en 19h56'16''
2 CÔTES D'ARMOR MARIE 1:28.
3 SOJASUN ESPOIR ACNC 5:42.
4 VCP LOUDEAC 5:43.
5 VENDEE U - PAYS DE LA 5:43.
6 CREUSE OXYGENE 5:46.
7 UC NANTES ATLANTIQUE 6:02.
8 CHAMBERY CF 6:29.
9 TEAM PELTRAX 6:35.
10 EQUIPE MIXTE VC TOUCY - UV AUBE 6:38.
11 WILTON VOLHARDING 6:41.
12 CYCLING ULSTER 6:41.
13 TEAM CYCLISTE AZUREEN 6:41.
14 EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEAN4S LOIRET 6:41.
15 TEAM BRICQUEBEC 6:44.
16 VC UNITE SCHWENHEIM 6:52.
17 OC LOCMINE FYBOLIA 7:04.
18 WV NOORD HOLLAND 9:51.
19 VC VAULX EN VELIN 17:17.
Résultats 2eme etape Estivale Bretonne
Patrick Jégou - Estivale Bretonne (Elite Nationale) 2017
Patrick Jégou - Estivale Bretonne (Elite Nationale) 2017
https://www.flickr.com/photos/cyclisme-roltiss/sets/72157684623568253/