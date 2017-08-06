Alan Riou (Team Pays de Dinan) a remporté, ce samedi, la deuxième étape de l'Estivale Bretonne (Elite Nationale), disputée entre Scrignac et Poullaouën (Finistère) sur une distance de 137,2 kilomètres. Il a devancé dans un sprint à deux Fabien Schmidt (Côtes d'Armor-Marie Morin). Fabio Do Rego (Team Peltrax-CS Dammarie-lès-Lys) complète le podium.
Fabien Schmidt s'empare du maillot jaune de leader.

Classement de la 2e étape :
1 RIOU ALAN ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN les 137,2 km en 3h16'22''  (moy. 41,922 km/h)  
2 SCHMIDT FABIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN    
3 DO REGO FABIO ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 4:15.  
4 THEVENEZ GEOFFREY ELITE 1 POC CÔTE DE LUMIERE 4:15.   
5 DAVID NICOLAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 4:15.    
6 PATOUX CYRILLE ELITE 1 VCP LOUDEAC 4:15.    
7 POTTS MARC ELITE 1 CYCLING ULSTER 4:15.    
8 MOTTIER JUSTIN ELITE 1 VCP LOUDEAC 4:15.    
9 MORIN EMMANUEL ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 4:15.   
10 ROUEIL JULES ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 4:15.   
11 LEGROS ADRIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 4:15.   
12 DELANOE LUDOVIC ELITE 1 OC LOCMINE FYBOLIA 4:15.    
13 LAGREE ADRIEN ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 4:15.   
14 LE BARS ENRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 4:15.   
15 KRAINER TARUIA FRANTZ ELITE 1 VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 4:15.  
16 GUERNALEC THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 4:15.   
17 DANES LEO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:15.   
18 GRISON KEVIN ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 4:15.    
19 OVERSTE MATTHEW ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 4:15.    
20 ROCHAS REMY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:15.   
21 BURGER SVEN ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 4:15.   
22 JEGOU JULIEN ELITE 2 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 4:15.   
23 LE MONTAGNER BENJAMIN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 4:15.   
24 GAILLARD MARLON ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 4:15.  
25 CONSTANTIN BAPTISTE ELITE 1 CREUSE OXYGENE 4:15.    
26 NIJSSEN KENNY ELITE 1 WILTON VOLHARDING 4:15.    
27 LEBOUCHER ADRIEN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 4:15.   
28 BOULO MATTHIEU ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 4:15.   
29 LARPE KILLIAN ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 4:15.  
30 ZINGLE AXEL ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 4:15.   
31 WILD DAMIAN ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY / UV AUBE 4:15.   
32 GEHIN LUCAS ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 4:15.   
33 JARNET MAXIME ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 4:15.  
34 EL KOURAJI MOHCINE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 4:15.  
35 MEREDITH CHARLIE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - UV AUBE 4:15.   
36 VINK MICHAEL ELITE 1 SOJASUN ESPOIR ACNC 3:20:37. 4:15.    
37 LAMY ANTOINE ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 4:15.  
38 BARROSO ROMAIN ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 4:15.   
39 OTTENBROS JOURI ELITE 1 WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 4:15.    
40 DANIEL AURELIEN ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 4:15.   
41 TELLIER LUC ELITE 1 VCP LOUDEAC 3:20:37. 4:15.    
42 GRAY JAKE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - UV AUBE 4:15.   
43 REILLY RYAN ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 4:15.    
44 MENGOULAS ALEX ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 4:15.    
45 BAZE ROBIN ELITE 2 TEAM CYCLISTE AZUREEN 4:15.    
46 LE BRETON JEROME ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 4:15.   
47 REA CRAIG ELITE 1 CYCLING ULSTER 3:20:37. 4:15.    
48 ER RAFAI MOHAMED ELITE 1 EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 4:15.  
49 PATOUX JEREMY ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 3:20:37. 4:15.   
50 CURRY JAMES ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 4:15.    
51 POIRET ALEXANDRE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 4:15.  
52 COMBES SIMON ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 4:15.   
53 MATONTI THEO ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 4:15.   
54 RIVIERE DAVID ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 4:15.  
55 BERNARD ENZO ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 4:15.  
56 ROLLAND JULES ELITE 1 ESP CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 4:15.   
57 LEVEQUE THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 4:15.   
58 PIGEON HUGO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:15.   
59 POISSON DAMIEN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 4:15.    
60 MESNIL ALEXANDRE ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 4:15.    
61 FYFFE ANGUS ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 4:15.    
62 JAGU ROMAIN ELITE 2 VC UNITE SCHWENHEIM 4:15.    
63 TROY ARTHUR ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 4:15.   
64 FONFREDE FRANCOIS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 4:15.    
65 DESLANDES MAXIME ELITE 2 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 4:15.   
66 GUILLAUME LOIC ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 4:15.   
67 VALETTE PIERRE ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 4:15.   
68 JULLIEN ANTHONY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:15.   
69 MICHEL ROMAIN ELITE 1 VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 4:15.   
70 PROD'HOMME ANTOINE ELITE 1 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 4:35.   
71 MACKAY ASHLEY ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 4:37.   
72 BOISSET ENZO ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 3:21:39. 5:17.    
73 HALLOP GREG ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 5:17.   
74 LEMOINE GAETAN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 5:31.    
75 KEMPF MICKAEL ELITE 1 VC UNITE SCHWENHEIM 5:31.    
76 POOT WOUTER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 5:49.   
77 BATISTA CAMILLE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 7:02.  
78 BOIVIN MAEL ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 7:02.    
79 RUIGROCK THOMAS ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 7:02.    
80 DELAPLACE CEDRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 7:39.    
81 GUILLEMOT FREDERIC ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 7:39.   
82 PERRET KEVIN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 7:39.   
83 MEYER ROBIN ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 7:39.   
84 LAMBERT CONNOR ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 7:39.   
85 FRANCILLETTE KEVIN ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 8:23.    
86 ROQUAIN LOUIS ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 8:23.   
87 THIBAULT QUENTIN ELITE 2 3:24:45. 8:23.    
88 COUTARD VALENTIN ELITE 2 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY / UV AUBE 8:23.   
89 DUFOUR FLORIAN ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 9:28.    
90 GIRARD THOMAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 9:28.    
91 AMAND MANUEL ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 9:28.    
92 BOUCHEREAU LOIC ELITE 1 VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 14:53.   
93 JEANNIERE EMILIEN ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 14:53.  
94 URBAIN MATHIEU ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY / UV AUBE 14:57.   
73 LACROIX VALENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 14:57.   
96 MC INTYRE CAMERON ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 14:57.    
97 RASCH JESPER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 17:17.   
98 MEYLEU QUENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 17:46.  
       
Hors-délais :      
MADORRE THIBAULT ELITE 2 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS   
HUVENERS STAN ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG    
RAAS JESSE ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG    
VAN DER STEGEN ROEL ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG    
VERHAEGEN JENS ELITE 1 TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG    
TESSIER FLORIAN ELITE 1 ESP POC CÔTE DE LUMIERE    
SCHOONERWOERD MIKE ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN    
SCHEERENS PIETER ELITE 1 WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN    
       
Abandons :      
GROLLEAU QUENTIN ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION    
DELEVOYE JORDAN ELITE 1 VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO   
PACCALET ALEXANDRE ELITE 1 VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO   
VOLKERS JORN ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING     
CHESNEL PASCAL ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN    
RENAULT BAPTISTE ELITE 1 ESP POC CÔTE DE LUMIERE    
PETITEAU VALENTIN ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17   
LE ROUX EDDY ELITE 2 TEAM CYCLISTE AZUREEN    
COLLUCCINI NICOLAS ELITE 2 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN    

Classement général :      
1 SCHMIDT FABIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN les 280,8 km en 6h36'42'' (moy. 42.470 km/h)  
2 RIOU ALAN ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 11.   
3 GUERNALEC THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 3:14.   
4 DAVID NICOLAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 3:20.    
5 THEVENEZ GEOFFREY ELITE 1 POC CÔTE DE LUMIERE 3:20.   
6 MOTTIER JUSTIN ELITE 1 VCP LOUDEAC 3:20.    
7 LEGROS ADRIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 3:20.   
8 KRAINER TARUIA FRANTZ ELITE 1 VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 3:20.  
9 BOULO MATTHIEU ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 3:20.   
10 VINK MICHAEL ELITE 1 SOJASUN ESPOIR ACNC 3:23.    
11 LEBOUCHER ADRIEN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 3:26.   
12 ROUEIL JULES ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 3:29.   
13 DANIEL AURELIEN ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 3:51.   
14 MORIN EMMANUEL ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 4:11.   
15 DANES LEO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:12.   
16 MEREDITH CHARLIE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY / UV AUBE 4:12.  
17 PIGEON HUGO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:12.   
18 VALETTE PIERRE ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 4:12.   
19 POTTS MARC ELITE 1 CYCLING ULSTER 4:15.    
20 DO REGO FABIO ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 4:15.  
21 ROCHAS REMY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:15.   
22 OVERSTE MATTHEW ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 4:15.    
23 LARPE KILLIAN ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 4:15.  
24 JARNET MAXIME ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 4:15.  
25 OTTENBROS JOURI ELITE 1 WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 4:15.    
26 BERNARD ENZO ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 4:15.  
27 MATONTI THEO ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 4:15.   
28 JULLIEN ANTHONY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:15.   
29 LE BARS ENRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 4:18.   
30 WILD DAMIAN ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY / UV AUBE 4:18.   
31 GEHIN LUCAS ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 4:18.   
32 ZINGLE AXEL ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 4:18.   
33 LAMY ANTOINE ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 4:18.  
34 DELANOE LUDOVIC ELITE 1 OC LOCMINE FYBOLIA 4:18.    
35 JEGOU JULIEN ELITE 2 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 4:18.   
36 MENGOULAS ALEX ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 4:18.    
37 LAGREE ADRIEN ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 4:18.   
38 CONSTANTIN BAPTISTE ELITE 1 CREUSE OXYGENE 4:18.    
39 LE MONTAGNER BENJAMEILNITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 4:18.   
40 EL KOURAJI MOHCINE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 4:18.  
41 GAILLARD MARLON ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 4:18.  
42 GRAY JAKE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY / UV AUBE 4:18.   
43 ER RAFAI MOHAMED ELITE 1 EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 4:18.  
44 NIJSSEN KENNY ELITE 1 WILTON VOLHARDING 4:18.    
45 BAZE ROBIN ELITE 2 TEAM CYCLISTE AZUREEN 4:18.    
46 BARROSO ROMAIN ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 4:18.   
47 REA CRAIG ELITE 1 CYCLING ULSTER 4:18.    
48 LE BRETON JEROME ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 4:18.   
49 TELLIER LUC ELITE 1 VCP LOUDEAC 4:18.    
50 CURRY JAMES ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 4:18.    
51 DESLANDES MAXIME ELITE 2 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 4:18.   
52 TROY ARTHUR ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 4:18.   
53 GUILLAUME LOIC ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 4:18.   
54 MICHEL ROMAIN ELITE 1 VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 4:18.   
55 COMBES SIMON ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 4:18.   
56 FYFFE ANGUS ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 4:18.    
57 FONFREDE FRANCOIS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 4:18.    
58 PATOUX CYRILLE ELITE 1 VCP LOUDEAC 4:26.    
59 GRISON KEVIN ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 4:26.    
60 PATOUX JEREMY ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 4:26.   
61 POISSON DAMIEN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 4:26.    
62 LEVEQUE THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 4:26.   
63 MESNIL ALEXANDRE ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 4:26.    
64 JAGU ROMAIN ELITE 2 VC UNITE SCHWENHEIM 4:26.    
65 PROD'HOMME ANTOINE ELITE 1 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 4:38.   
66 BOISSET ENZO ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 5:17.    
67 HALLOP GREG ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 5:28.   
68 LEMOINE GAETAN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 5:42.    
69 POOT WOUTER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 5:52.   
70 BATISTA CAMILLE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 7:02.  
71 BOIVIN MAEL ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 7:02.    
72 PERRET KEVIN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 7:39.   
73 DELAPLACE CEDRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 7:42.    
74 GUILLEMOT FREDERIC ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 7:42.   
75 MEYER ROBIN ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 7:50.   
76 THIBAULT QUENTIN ELITE 2 8:34.    
77 FRANCILLETTE KEVIN ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 8:48.    
78 DUFOUR FLORIAN ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 9:31.    
79 GIRARD THOMAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 9:31.    
80 AMAND MANUEL ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 9:39.    
81 POIRET ALEXANDRE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 10:05.  
82 BURGER SVEN ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 10:11.   
83 REILLY RYAN ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 10:11.    
84 ROLLAND JULES ELITE 1 ESP CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 10:11.   
85 MACKAY ASHLEY ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 10:33.   
86 RUIGROCK THOMAS ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 10:57.    
87 KEMPF MICKAEL ELITE 1 VC UNITE SCHWENHEIM 11:27.    
88 LAMBERT CONNOR ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 13:35.   
89 ROQUAIN LOUIS ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 14:19.   
90 JEANNIERE EMILIEN ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 14:56.  
91 URBAIN MATHIEU ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE 15:00.
92 BOUCHEREAU LOIC ELITE 1 VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 6:51:46. 15:04.   
93 MC INTYRE CAMERON ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 6:51:50. 15:08.    
94 RIVIERE DAVID ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 15:29.  
95 RASCH JESPER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 6:55:38. 18:56.   
96 COUTARD VALENTIN ELITE 2 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATI  19:37.
97 MEYLEU QUENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 29:00.  
98 LACROIX VALENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 29:17.  
       
Classement du meilleur grimpeur :
1 SCHMIDT FABIEN CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 12 pts    
2 LARPE KILLIAN A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 11   
3 OVERSTE MATTHEW WILTON VOLHARDING 8     
4 RIOU ALAN TEAM PAYS DE DINAN 8    
5 GUILLEMOT FREDERIC CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 6    
6 RIVIERE DAVID VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 6   
7 JULLIEN ANTHONY CHAMBERY CYCLISME FORMATION 6    
8 BOULO MATTHIEU TEAM PAYS DE DINAN 4    
9 ER RAFAI MOHAMED EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEAN4S LOIRET   
10 BOIVIN MAEL VCP LOUDEAC 4     
11 PIGEON HUGO CHAMBERY CYCLISME FORMATION 2    
12 EL KOURAJI MOHCINE EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEAN2S LOIRET   
13 TELLIER LUC VCP LOUDEAC 2     
14 PATOUX JEREMY TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS1    
15 DUFOUR FLORIAN CREUSE OXYGENE 1     
       
Classement du meilleur jeune :      
1 RIOU ALAN ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 280.800 6:36:53.   
2 GUERNALEC THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 3:03.   
3 LEBOUCHER ADRIEN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 3:15.   
4 ROUEIL JULES ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 3:18.   
5 MORIN EMMANUEL ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 4:00.   
6 DANES LEO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:01.   
7 MEREDITH CHARLIE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATION / UV AUBE CLUB 4:01.
8 PIGEON HUGO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:01.   
9 VALETTE PIERRE ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 4:01.   
10 DO REGO FABIO ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 4:04.  
11 ROCHAS REMY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:04.   
12 OVERSTE MATTHEW ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 4:04.    
13 LARPE KILLIAN ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 4:04.  
14 JARNET MAXIME ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 4:04.  
15 BERNARD ENZO ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 4:04.  
16 MATONTI THEO ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 4:04.   
17 JULLIEN ANTHONY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4:04.   
18 GEHIN LUCAS ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 4:07.   
19 ZINGLE AXEL ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 4:07.   
20 LAMY ANTOINE ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 4:07.  
21 MENGOULAS ALEX ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 4:07.    
22 LAGREE ADRIEN ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 4:07.   
23 EL KOURAJI MOHCINE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 4:07.  
24 GAILLARD MARLON ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 4:07.  
25 GRAY JAKE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATI 4:07.   
26 LE BRETON JEROME ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 6:41:00. 4:07.   
27 CURRY JAMES ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 4:07.    
28 DESLANDES MAXIME ELITE 2 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 4:07.   
29 TROY ARTHUR ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 4:07.   
30 GUILLAUME LOIC ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 4:07.   
31 COMBES SIMON ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 4:07.   
32 FYFFE ANGUS ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 4:07.    
33 POISSON DAMIEN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 4:15.    
34 LEVEQUE THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 4:15.   
35 PROD'HOMME ANTOINE ELITE 1 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 4:27.   
36 HALLOP GREG ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 5:17.   
37 LEMOINE GAETAN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 5:31.    
38 POOT WOUTER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 5:41.   
39 BATISTA CAMILLE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 6:51.  
40 BOIVIN MAEL ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 6:51.    
41 PERRET KEVIN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 7:28.   
42 MEYER ROBIN ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 7:39.   
43 DUFOUR FLORIAN ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 9:20.    
44 AMAND MANUEL ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 9:28.    
45 POIRET ALEXANDRE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 9:54.  
46 BURGER SVEN ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 10:00.   
47 REILLY RYAN ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 10:00.    
48 ROLLAND JULES ELITE 1 ESP CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 6:46:53. 10:00.   
49 MACKAY ASHLEY ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 10:22.   
50 RUIGROCK THOMAS ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 10:46.    
51 LAMBERT CONNOR ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 13:24.   
52 ROQUAIN LOUIS ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 14:08.   
53 JEANNIERE EMILIEN ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 14:45.  
54 MC INTYRE CAMERON ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 14:57.    
55 RIVIERE DAVID ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 15:18.  
56 RASCH JESPER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 18:45.   
57 COUTARD VALENTIN ELITE 2 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATION / UV AUBE CLUB 19:26.
58 MEYLEU QUENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 28:49.  
59 LACROIX VALENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 29:06.  
       
Classement des points chauds :      
1 GUILLEMOT FREDERIC CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 10 pts    
2 THEVENEZ GEOFFREY POC CÔTE DE LUMIERE 8    
3 JULLIEN ANTHONY CHAMBERY CYCLISME FORMATION 7    
4 RIOU ALAN TEAM PAYS DE DINAN 6    
5 LEGROS ADRIEN CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 6    
6 CONSTANTIN BAPTISTE CREUSE OXYGENE 6     
7 MORIN EMMANUEL SOJASUN ESPOIR ACNC 6    
8 ROCHAS REMY CHAMBERY CYCLISME FORMATION 6    
9 SCHMIDT FABIEN CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 4    
10 BATISTA CAMILLE EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEAN4S LOIRET 4   
11 BOIVIN MAEL VCP LOUDEAC 2     
12 DANIEL AURELIEN TEAM PAYS DE DINAN 2    
13 BOISSET ENZO UC NANTES ATLANTIQUE 2    
14 BERNARD ENZO VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 2   
15 RIVIERE DAVID VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 2   
16 TELLIER LUC VCP LOUDEAC 2     
17 GAILLARD MARLON VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 1   
18 MEREDITH CHARLIE EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAU1RATION / UV 1   
19 PERRET KEVIN UC NANTES ATLANTIQUE 1    
       
Classement par équipes :      
1 TEAM PAYS DE DINAN en 19h56'16''     
2 CÔTES D'ARMOR MARIE 1:28.     
3 SOJASUN ESPOIR ACNC 5:42.     
4 VCP LOUDEAC 5:43.      
5 VENDEE U - PAYS DE LA 5:43.     
6 CREUSE OXYGENE 5:46.      
7 UC NANTES ATLANTIQUE 6:02.     
8 CHAMBERY CF 6:29.      
9 TEAM PELTRAX 6:35.      
10 EQUIPE MIXTE VC TOUCY - UV AUBE 6:38.    
11 WILTON VOLHARDING 6:41.      
12 CYCLING ULSTER 6:41.      
13 TEAM CYCLISTE AZUREEN 6:41.     
14 EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEAN4S LOIRET 6:41.    
15 TEAM BRICQUEBEC 6:44.      
16 VC UNITE SCHWENHEIM 6:52.     
17 OC LOCMINE FYBOLIA 7:04.     
18 WV NOORD HOLLAND 9:51.     
19 VC VAULX EN VELIN 17:17.     