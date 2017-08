Chez les juniors seniors, après un premier tour d'observation, Elise Amartin (CG Orléans) prend les devant dans le second tour et porte son avance à 1'30, à l'instant ou Mélanie Labeyrie (CM Aubervilliers 93) et Annie Thomas (CG Orléans) sortent en contre, le peloton emmené par la junior Audrey Weingarten (UC Condat) rendra les armes.

En minimes cadettes les 14 concurrentes présentent au départ se sont départager dans le dernier tour, après les attaques de différentes filles dans la principale difficulté du circuit c'est Orlanne Bosche (UC Briviste) qui porte deux accélérations successives et termine en solitaire devant Maeva Rigoreau (VC Castelneuvien) et Océane Gauthey (Creusot Cyclisme)

Le prix des Reinettes, sixième manche du challenge féminin Cœur de France, s'est déroulé à Vasselay, hier.

Une course sous le soleil certes mais aussi sous le vent, lequel s'est montré intransigeant avec les concurrentes qui ont souffert par ailleurs de la dureté du circuit.

Un petit peloton et un manque

de motivation

Ces dernières n'étaient pas très nombreuses (cinq minimes, neuf cadettes, cinq juniors et dix seniors) et manquaient quelque peu de motivation au point que les juniors et seniors bouclaient le premier tour en 28 minutes et que les minimes-cadettes, parties deux minutes plus tard, s'en approchaient dangereusement ! Heureusement, les organisateurs et les arbitres avaient pris la décision de supprimer un tour

C'est au sprint que se sont départagées les minimes et cadettes. La victoire revenait à Orlanne Bosche (UC Brive) devant Maëva Rigoreau (VC Pithiviers), les deux filles ayant pris une petite longueur d'avance sur leurs adversaires dans les derniers mètres. La Briviste a enfilé le maillot vert de leader grâce à ce succès.

Annie Thomas prend le maillot jaune

Le peloton des juniors et seniors a été lui secoué par Élise Amartin (CG Orléans) qui, à mi-course, a décidé de s'éclipser. Tandis que ses coéquipières contrôlaient ses rivales, elle n'avait de cesse d'accentuer son avance.

La championne de France masters du chrono Annie Thomas (CG Orléans) et Mélanie Labeyrie (CM Aubervilliers) s'extirpaient du peloton pour partir à la poursuite de la fuyarde mais la Francilienne ne pouvait garder la roue de la rouleuse orléanaise qui refaisait son retard. Annie Thomas terminait deuxième de l'épreuve et ravissait le maillot jaune à sa coéquipière Thérésa Hoebanckx, absente hier.

Les classements

Prix des Reinettes à Vasselay. Minimes-cadettes : 1. Orlanne Bosche (UC Brive, cadette) ; 2. Maëva Rigoreau (VC Châteauneuf, cadette) ; 3. Océane Gauthey (Creusot cyclisme, cadette) ; 4. Floraine Bernard (US la Châtre, minime) ; 5. Lisa Beaubrun (VT Tranzault, minime)

Juniors-seniors : 1. Élise Amartin (CG Orléans, senior) ; 2. Annie Thomas (CG Orléans, senior) ; 3. Mélanie Labeyrie (CM Aubervilliers, senior) ; 4. Audrey Weingarten (UC Condat, junior) ; 5. Marine Maugé (CG Orléans, junior)

Challenge Cœur de France (après six manches). Les leaders : la minime Floraine Bernard (US La Châtre) ; la cadette Orlanne Bosche (UC Brive) ; la junior Lyse Girault (CG Orléans) et la senior Annie Thomas (CG Orléans).

Nadine Maréchal