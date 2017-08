Le rideau du 30 e challenge du Boischaut-Marche se lèvera lundi à Châteaumeillant à l’occasion du traditionnel prix des Grattons pour se fermer le mercredi 18 octobre à Saint-Amand, au terme du prix des Foires d’Orval et de huit épreuves qui s’annoncent disputées.

Lundi 4 septembre. 74 e Grand prix des Grattons à Châteaumeillant. Organisation du CC Châteaumeillant. Circuit de 3,577 km à couvrir 33 fois, soit 118 km. Départ à 14 heures, avenue de la République.

Lundi 18 septembre. 73 e circuit des 2 Ponts à Culan. Organisation de l'AS Culan. Circuit de 13,6 km à couvrir 8 fois, soit 108,8 km. Départ à 14 heures, rue des Faubourgs.

Lundi 25 septembre. Grand prix du Centre de la France à Bruère-Allichamps. Organisation de l'AS Culan. Circuit de 15,4 km à couvrir 7 fois, soit 107,8 km. Départ à 14 heures.

Samedi 7 octobre. Prix des Vendanges à Maisonnais. Organisation du VC Lignières. Circuit de 15,2 km à couvrir 7 fois soit 106,4 km. Départ à 14 heures.

Dimanche 8 octobre. Souvenir Georges-Dumas à Saint-Priest-la-Marche. Organisation du CC Châteaumeillant. Circuit de 6,731 km à couvrir 16 fois soit 107,7 km. Départ à 14 heures, esplanade de l'église.

Lundi 9 octobre. 59 e prix des Vins nouveaux à Vesdun. Organisation de l'AS Culan. Circuit de 8,350 km à couvrir 9 fois et circuit de 9,4 km à couvrir 3 fois, soit 103,350 km. Départ à 14 heures.

Samedi 14 octobre. 1 er prix de la communauté de communes Berry-Grand Sud. Organisation de l'AS Culan. Circuit de 10,040 km à couvrir 10 fois, soit 100,40 km. Départ à 14 heures.

Mercredi 18 octobre. 71 e grand prix des Foires d'Orval à Saint-Amand-Montrond. Organisation du VC Lignières. Circuit de 2,4 km à couvrir 40 fois, soit 96 km. Départ à 14 heures.

Pour son 30 e anniversaire, le challenge du Boischaut-Marche a subi un petit lifting à l'initiative du président Franck Sauthon et des membres de son équipe. « Nous proposons une épreuve supplémentaire financée par la communauté de communes, souligne le double président du Challenge et de l'AS Culan. Tous les départs ont été avancés à 14 heures ; le circuit des Grattons à Châteaumeillant se fera à l'envers des précédentes éditions ; un nouveau maillot sera décerné (bleu de la combativité) ; la grille de prix a été réévaluée et le vainqueur du 30 e Challenge du Boischaut gagnera 150 € de plus que d'habitude. »

Autant de changements qui devraient être appréciés par les concurrents que les organisateurs espèrent encore plus nombreux que l'an passé.

« Toutes les courses ont été estampillées Élite nationale en 2016 et donc ouvertes aux professionnels des formations françaises de troisième division, confirme Franck Sauthon. Le succès avait été au rendez-vous et j'ai déjà contacté Jérôme Mainard (Armée de Terre) et l'ancien coureur pro Julien Guay (Sojasun espoir ACNC) qui m'ont promis de revenir cette saison. »

Bryan Alpahilippe (Armée de Terre) nous a également confirmé sa présence sur certaines épreuves tout comme la redoutable équipe amateur du VC Cournon d'Auvergne-Team pro immo Nicolas Roux.

Julien Préau vise a minima

une victoire

« Environ six coureurs disputeront toutes les manches du challenge, précise Jean-Philippe Duracka, directeur sportif de la formation auvergnate. Ces épreuves font partie de nos objectifs, elles nous permettent de "meubler" notre fin de saison. » Objectif parfaitement atteint lors de la précédente édition avec la victoire finale de Pierre Bonnet (également vainqueur du classement des points chauds et de trois épreuves).

Le Team pro Immo Nicolas Roux compte en son sein le Saint-Amandois Julien Préau qui aimerait bien enfin briller sur ses terres. « C'est le challenge du Boischaut qui m'a donné envie de faire du vélo, avoue-t-il. Ce sont les premières courses auxquelles j'ai assisté et le prix des Foires d'Orval est celle qui me tient le plus à cœur. En gagner une ce serait le top ! J'ai pu bien couper en été cette année et c'est la première fois que j'arrive aussi frais en fin de saison. J'espère en claquer une devant un public que je connais bien mais qui, finalement, ne m'a encore jamais vu en pleine forme »

Nadine Maréchal