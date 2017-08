Corentin Ville (CR4C Roanne) a remporté, ce samedi, la 49e édition du Grand Prix de Villapourçon (Nièvre). Il a devancé Romain Barroso (Team Peltrax-CS Dammarie-lès-Lys) et son coéquipier Florian Dumourier.- Speaker Guy PAGE + classement et photos - (Jacky BALLAND - Michel AUDEBERT, Vélo Sport Nivernais, Guy PAGE -Actualité - DirecVélo)

RESULTATS VILLAPOURCON 19 08 2017

FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME

NOM DE L'EPREUVE : 49EME GRAND PRIX DE VILLAPOURCON DATE : 19 août 2017

ORGANISATEUR : VS NIVERNAIS MORVAN

SERIES / CATEGORIES : 1 - 2 - 3 - J

VILLE DE DEPART : Villapourçon DEPARTEMENT : 58

ENGAGES : 42 PARTANTS : 41 CLASSES : 35

TABLEAU DE CLASSEMENT

Epreuve n° MOYENNE 35,968 DISTANCE : 90

DOSS Place NOM et PRENOM ASSOCIATION N° LICENCE CAT. TEMPS

32 1 VILLE Corentin C.R.4 CHEMINS/ROANNE 2442015141 1E 02:30:08

20 2 BARROSO Romain TEAM PELTRAX - CSD 1277115194 1 01:44

33 3 DUMOURIER Florian C.R.4 CHEMINS/ROANNE 2442015483 1 01:50

1 4 FORESTIER Loïc VS NIVERNAIS MORVAN 0558055015 1 02:10

35 5 LIONNET Aurélien C.R.4 CHEMINS/ROANNE 2442015650 1 "

42 6 TERASSON Pierre VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 2469034006 1 "

31 7 BONJEAN Maxence C.R.4 CHEMINS/ROANNE 2442015014 1E "

37 8 JOIN Alexandre CHARVIEU CHAVAGNIEUX 2438022133 1 "

25 9 ER RAFAI Mohamed CG ORLEANS LOIRET 1845066420 1 "

28 10 DEMEAUTIS Matthieu GUIDON CHALETTOIS 1845083472 1E "

16 11 BRANGER Antonin VC TOUCY 0589251143 Junior "

18 12 DOMANICO Baptiste AMICALE CYCLISTE BISONTINE 1125020448 2 "

19 13 DUREUIL Gaël AMICALE CYCLISTE BISONTINE 1125020449 1E "

12 14 FATTIER Florian S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 0521085538 Junior "

21 15 DUFOUR Florian CREUSE OXYGENE 1423029194 1E "

14 16 MOREAU Joffrey VC TOUCY 0589251080 Junior "

24 17 KERBORIOU Julien CG ORLEANS LOIRET 1845066417 1 "

22 18 LECOQ Bertrand AC BAYEUX 1714390078 1 "

26 19 PHILIPPE Geoffrey UC ORLEANS 1845071090 1 "

29 20 HABERT Axel GUIDON CHALETTOIS 1845083534 1E "

5 21 QUERE Tanguy CC VARENNES VAUZELLES 0558010324 Junior 1 tour

7 22 KOLOVRATEK Jérôme JGS NIVERNAISE 0558018047 3E "

30 23 PLAISANT Lucas GUIDON CHALETTOIS 1845083605 Junior "

15 24 DEMORTIERE François VC TOUCY 0589251140 Junior "

39 25 BOURGEOIS Mathieu CYCLIING ECO TEAM 0571006010 PCO "

3 26 CHAMPOURET Quentin CC VARENNES VAUZELLES 0558010030 2E "

2 27 TEVENOT Antony VS NIVERNAIS MORVAN 0558055013 2 "

13 28 BRETIGNY Jérémie CREUSOT CYCLISME 0571026069 2E "

8 29 KOLOVRATEK Nicolas JGS NIVERNAISE 0558018062 3 "

27 30 WASTIAUX Joey GUIDON CHALETTOIS 1845083033 1 "

23 31 BATISTA Camille CG ORLEANS LOIRET 1845066318 1E "

4 32 MOREAU Florent CC VARENNES VAUZELLES 0558010297 3E "

9 33 NIQUET Dylan U. COSNOISE SPORTIVE 0558030061 3E "

40 34 DEMEAUTIS Maxime ST JEAN DE LA RUELLE 1845287009 3 "

41 35 BREUGNIOT Loic UC DIGOINAISE 0571033059 2 "