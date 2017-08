Cycle E.Leclerc à Marmande (47)

Votre magasin spécialiste vélo en Lot et Garonne !

Vous y serez accueilli par une équipe compétente ,

De gauche à droite : Audric Pasquet (cycliste routier et cyclo crossman) , Pierre Loste (VTTiste et athléte licencié à Bergerac … cross et 10 000 métres) , Eric Lafargue (directeur du magasin) et Denis Castagnet (VTTiste et cyclo crossman).

Dans le magasin vous trouverez tout un choix de marques de cycles , accessoires , vétements , etc….

Tous renseignements ,

Cycle E.Leclerc

Route de Bordeaux à Marmande

au tél : 05 53 20 56 56

Mail : cyclesleclerc.marmande@orange.fr