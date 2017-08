Chardonnay - Jean-Noel Charvet

64 coureurs prennent le départ pour 16 tours d'un circuit difficile et surchauffé, dans le vignoble de CHARDONNAY ! Durant les 4 premiers tours , quelques "sorties" sans suite ! C'est au 5 ème tour que 6 hommes s'échappent : FREDERIC BRUN (Bourg en Bresse), GEOFFREY BOUCHARD (CR4C Roanne), VICTOR TOURNIEROUX (C Villefranche Beaujolais) , GABIN FINE (Charvieu Chavagneux), MARTIAL ROMAN (Rhône Alpes Cyclisme) et ALEXANDRE JAMET (CR4C Roanne), c'est la bonne éch appée !!! Derrière un contre part avec MATTIEU GARNIER (CC Etupes) et LUCAS LAUBAL (VC Villefranche Beaujolais), mais ne reviendras pas ! A trois tours du but, GEOFFREY BOUCHARD (CR4C Roanne) attaque en force, et s'en va seul ! A l'arrivée, il triomphe en solitaire, loin devant ALEXANDRE JAMET (CR4C Roanne) et FREDERIC BRUN (Bourg en Bresse). Magnifique organisation de VELOCE , très bien commentée par GERARD DESBOUYS en grande forme, BRAVO ! Daniel MORLEVAT

Geoffrey Bouchard (CR4C Roanne) a remporté, ce mercredi, le Grand Prix de Chardonnay (Saône-et-Loire). Après 124,8 kilomètres de course, il a devancé son coéquipier Alexandre Jamet et Frédéric Brun (Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme).

Geoffrey Bouchard succède à Bastien Duculty au palmarès de l'épreuve Elite Nationale.



Classement :

1 Geoffrey BOUCHARD CR4C Roanne

2 Alexandre JAMET CR4C Roanne

3 Frédéric BRUN Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme

4 Victor TOURNIEROUX VC Villefranche Beaujolais

5 Gabin FINE Charvieu-Chavagneux IC Lire la suite...