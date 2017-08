GP de Plouay — La Bretagne sait recevoir - Le GP de Plouay, 18ème manche du Women's WorldTour, se déroule samedi avec Van Der Breggen, Niewiadoma, Rivera, Longo B., Deignan, Guarnier et Ferrand-Prévot - Durant quatre jours, Plouay et le Morbihan battront au rythme du cyclisme avec notamment un week-end consacré aux professionnels. Si les hommes s'affronteront dimanche, les femmes batailleront dès samedi sur ce GP de Plouay-Lorient Agglo, 18ème manche du Women's WorldTour. + Grand-Prix de Plouay - Les épreuves, le programme complet, les actualités + Aller plus loin : Ladies Tour of Norway — Vos malgré Van Dijk et Guarnier -

