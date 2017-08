Grand Prix du Pays St Pourçinois (03) - en Pass'Cyclisme - Eclatante victoire au panache de GUILLAUME BUVAT (Aumance Tronçais Cyclisme) devant STEEVE HANS (Aumance Tronçais Cyclisme) et ROMAIN DEKAEZMAKER (CC Mainsat Evaux) - Classement et photos + vidéo de l'Interview de MIGUEL MARTINEZ par Gérard Besson à St Pourçain sur Sioule lors du grand prix du pays st Pourçinois ! - (Daniel MORLEVAT)

Il fleurait bon l'été à st Pourçain sur Sioule, avec ce ciel bleu et ce chaud soleil !

Pourtant de bien maigres pelotons au départ de chaque épreuve et un public plutôt clairsemé , c'est bien dommage !!!

Qu'importe, nous avons assisté à des courses âprement disputées, avec à l'arrivée de chacune , de bien beaux vainqueurs !

Je n'ai pas vu les courses ouvertes aux poussins et pupille , car je n'étais pas arrivé.

Dans l'épreuve ouverte aux benjamins, SACHA BERGAUD (AC Cusset) triomphe au sprint devant AXEL TIXIER (Team Gervaisien Vélo) et LUAN DUCOTE (UC Belleville) .

Dans l'épreuve ouverte aux minimes, on s'attendait à une victoire de LENNY MARTINEZ (CCVV) déjà 7 fois victorieux cette saison, et surtout avec la présence de son papa MIGUEL et de son oncle YANNICK, mais ce fut MATHIAS SANLAVILLE (Cours la ville Cyclisme) qui triompha au sprint devant LENNY MARTINEZ (CCVV) et ROMAIN BREANT (Elan cycliste Ambazac) !

Enfin , dans la course des PASS (23 partants) , belle bagarre dès le départ ! Au 7ème tour (sur 27), ROMAIN DEKAEZMAKER (CC Mainsat Evaux), et 8 hommes passent avec 30 s sur le peloton .

Au 15 ème tour, ce groupe d'échappés possède 1mn30 s sur le peloton !

Au tour suivant, GUILLAUME BUVAT (Aumance Tronçais Cyclisme) est sorti de ce groupe et possède 20 s d'avance sur ses poursuivants bien contrôlés par son équipier STEEVE HANS ! Malgré les efforts de ROMAIN DEKAEZMAKER (CC Mainsat Evaux) , NICOLAS BERTHIER (UC Digoin) ou encore de FREDERIK DELAIRE ( UCVSP ) , GUILLAUME BUVAT ( Aumance Tronçais Cyclisme) résistera et remportera une splendide victoire au panache , devant son équipier STEEVE HANS et ROMAIN DEKAEZMAKER (CC Mainsat Evaux) !

Belle organisation de l'UCVSP avec au micro pour les commentaires ,

GERARD BESSON !