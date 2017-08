Ladies Tour of Norway — Hosking et Vos OK - Ladies Tour of Norway # 2. Chloe Hosking ( Alé Cipollini) l'emporte au sprint devant la nouvelle leader Marianne Vos qui a fait la moisson de secondes.+ Aller plus loin : Ladies Tour of Norway # 1 — D'Hoore implacable Ladies Tour of Norway # P — Van Dijk devant Vos Le Tour de Norvège s'ouvre au WorldTour -

