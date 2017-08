Jérome Guélin s’impose à Lerm et Musset (33) - Jérome Guélin s’impose à Lerm et Musset (33) Par Guy Dagot dans Divers · 7 août 2017 · 0 commentaire Tags : Jérome Guélin, Lerm et Musset, VC Bazas Bernos Beaulac Dimanche 6 Août 2017 Prix des fêtes de Lerm et Musset 33 Organisation : VC Bazas Bernos Beaulac Epreuve réservée aux 3éme catégorie , juniors , PC open - Victoire de Jérome Guèlin (UC Arcachon) -

(Guy DAGOT - Sud Gironde Cyclisme)