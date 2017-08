Women's WorldTour : statu quo sur les trois classements, le parcours du Ladies Tour of Norway (la prochaine manche), Ossola et Van Der Burg s'imposent.

L'actu féminine du 14 août 2017 - Women's WorldTour : statu quo sur les trois classements, le parcours du Ladies Tour of Norway (la prochaine manche), Ossola et Van Der Burg s'imposent + Aller plus loin : Crescent Vargarda RR — Lepisto bat Vos et Kirchmann Crescent Vargarda TTT — La Boels-Dolmans inquiétée. -

