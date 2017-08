L'actu féminine du 22 août 2017 - Sabrina Stultiens signe à la WM3 Energie; Women's WorldTour- Van Der Breggen, Ludwig et la Boels-Dolmans encore au top; une néo-pro à la Hitec Products. + Aller plus loin : Ladies Tour of Norway # 3 — Vos malgré Van Dijk et Guarnier - (Tous droits réservés 2000-2017 © Vélo 101, le site officiel du Vélo ®)