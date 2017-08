La 30ème édition du Challenge du Boischaut débutera à Chateaumeillant (18) le lundi 4 septembre 2017 - Le 74ème Grand Prix des Grattons, organisé par le Club local, avec le concours de la municipalité se déroulera à partir de 14 H (attention changement d'horaire) sur un circuit de 3,577 Km à parcourir 33 fois, intramuros. - 1ère, 2ème catégories "course Elite Nationale" - Speaker Guy PAGE + résultat et photos 2016 - (Franck SAUTHON Challenge du Boischaut Marche - Stéphane CLAVEAU - Nadine MARECHAL - Mariette DRU BECKERS - Marc GUILLAUMIN - PARRAINAGE - Challenge Boischaut Marche - Guy PAGE + Eponine GAUVIN)

Dans un peu plus d'une semaine, la 30ème édition du Challenge du Boischaut débutera à Chateaumeillant le lundi 4 septembre prochain.

Le 74ème prix des Grattons, organisé par le Club local, avec le concours de la municipalité se déroulera à partir de 14 H (attention changement d'horaire) sur un circuit de 3,577 Km à parcourir 33 fois, intramuros.

Alors, Messieurs les DS, messieurs les coureurs, venez participer à ce superbe challenge qui cette année sera encore plus palpitant que les précédents, puisque les prix sont augmentés, et une 8ème épreuve sera ajoutée. Messieurs les amateurs, Messieurs les Professionnels venez faire vibrer le public du Boischaut et des régions avoisinantes, il ne demande que ça, il est prêt à applaudir vos exploits sur cette terre amoureuse des belles courses.