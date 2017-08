La Charité se mobilise pour le 73 ème Prix cycliste de la Ville, des artisans et des commerçants, le 8 septembre 2017, organisé par le Club Cycliste de Varennes-Vauzelles - Catégorie : 1ère - 2ème - 3ème - Juniors - Pass'cyclisme open - Dossard - Heure et lieu : 17h30 / Avenue Gambetta - Départ - Heure et lieu : 18h30 / Avenue Gambetta - Speaker Guy PAGE - + résultat et photos 2017 -

(Le Journal du Centre - Jacky BALLAND - Laurine PHILIPPE - Guy PAGE- Michel FIEVET)