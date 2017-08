LA JEAN-FRANÇOIS BERNARD La Cyclosportive des Grands Lacs du Morvan - 20 AOUT 2017 CORBIGNY Nièvre Bourgogne - Franche-Comté Venez participer à une cyclosportive au coeur du Parc Naturel Régional du Morvan entre Grands Lacs du Morvan et Forêts - (Jean-Noel LORILLOT - Vélo 101)

Cyclosportive la Jean-François Bernard Treizièm édition dimanche 20 août 2017 à Corbigny 58 (Bourgogne) 2 parcours chronométrés 142 et 103 km et 2 rando

La JEAN-FRANCOIS BERNARD compte parmi les épreuves des Trophées Passion et de Bourgogne. Un des derniers rendez-vous en Région de Bourgogne, la JEAN-FRANCOIS BERNARD vous attend au cœur des forêts et lacs du Morvan. Entre Corbigny, Lac de Pannecière et Lac des Settons, venez goûter aux charmes des routes vallonnées du Nivernais- Morvan. 2 parcours chronométrés de 158 et 100 km et 2 parcours rando (ouvert au vélo à assistance électrique).

Engagement en ligne sur le site de vélo 101 et génialp.